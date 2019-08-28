原民部主任遭指綠皮紅骨　卓榮泰秀「國民黨證」力挺

▲民進黨主席卓榮泰記者會秀國民黨黨證。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨原民部主任曾志湘遭質疑「綠皮紅骨」，甚至傳出有人跟總統蔡英文告狀，「他（曾志湘）以前是國民黨，現在是民進黨，以後甚至連共產黨都可以！」對此，民進黨主席卓榮泰28日不但召開記者會力挺曾志湘，現場還秀出自己的「國民黨證」，強調過去國民黨如今民進黨當然不代表以後就會是共產黨，重要的是未來的政治責任。

卓榮泰表示，自己在學生時期也曾經加入國民黨，在那個年代根本不足為奇，「那時代誰不是國民黨員？」他強調，過去國民黨，如今加入民進黨的黨員很多，他也很歡迎，如此也絕對不代表未來就會是共產黨，「如果用這樣檢驗黨員，好像我們會死傷過半。」

針對曾志湘的人事，卓榮泰說明，是自己請秘書長羅文嘉去徵詢對方意見，在獲得曾同意後，自己也親自與對方聯繫再次確認意願。他坦承，曾志湘接任主任後，確實有聽到對他過去言行的質疑，不過不希望過去的行為對未來造成影響，重要的是未來有沒有遵守黨規、做好工作。

卓榮泰強調，曾志湘未來的工作就是要做好原住民立委的輔選，同時讓原住民族創造蔡總統連任的好成績。他現場問曾志湘，「做得到嗎？」曾志湘也大聲回應，「做得到！放心！」

曾志湘受訪時表示，人都有改變的時候，看到蔡英文上任後對原住民道歉，並對原住民族很照顧，因此改挺蔡總統，也因此決定加入民進黨，未來一定會做好主席交代的工作。