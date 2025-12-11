雲街出現了！冷氣團南下宣告初冬　一張圖看「全台大降溫」

▲後方較強的冷空氣正在南下，出現冷雲街現象。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，冷高壓分2股不同強度冷空氣下，後方較強的冷空氣已經出現冷雲街現象，正在南下之中。明天東北季風影響，迎風面水氣增多變天，北東轉陰短暫雨，且有局部大雨機率，到了13日（周六）晚起大陸冷氣團南下，北台灣明顯降溫轉乾冷，加上輻射冷卻影響，低溫下探12度。

氣象署預報，明天（12日）東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯、持續，有局部大雨出現機率；其他地區天氣變化不大，仍為晴到多雲、可見陽光。

▲未來一周先濕涼後乾冷。（圖／中央氣象署）



預估冷高壓分2股不同強度冷空氣南下，氣象署指出，第一股前源較弱，環境雖然是偏北風，白天高溫僅北部地區受影響，感受篇舒適；後方較強冷空氣，反應冷空氣推出黃海海面有冷雲街現象，代表較強冷空氣仍偏北，但也正在南下中。

氣象署指出，13日白天仍受東北季風影響，北台灣天氣稍涼，晚起大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，新竹以北、東半部地區、恆春半島及苗栗山區陰短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨可能。14、15日（周日、下周一）中部以北及東半部偏冷，南部早晚偏冷，且天氣逐漸轉乾，低溫預測，中部以北、花蓮及金馬12度，南部、台東澎湖15度左右。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，周末入冬首波冷氣團來襲，氣象署已經把周末來襲的冷空氣升級到冷氣團等級，算是宣告初冬來到，不過各地變天或轉冷的時間，還是有稍微不同。明、後天（12、13日）冷氣團前的低壓先通過，水氣增加，這時還不會大幅降溫，但北部、東半部，會全面轉為陣雨，全天濕涼。 背風面的中南部則暫時無感，天氣穩定，仍然偏暖，但溫差會開始大起來。

台灣颱風論壇預估，14至15日冷氣團本體正式抵達，乾冷空氣接手，北部、東部陸續轉為乾冷，但同時也大幅度降溫，最低下探12至14度，中南部轉冷是這時候開始，尤其入夜後，溫度直降下看13至15度，不過天氣上預計持續乾冷，日夜溫差很大。

▼冷氣團本體抵達時，全台將大幅度降溫。（圖／翻攝台灣颱風論壇粉絲團）

