立院失速需踩緊急煞車　學者喊話卓榮泰「不副署」財劃法合憲

▲永社「不副署合憲」座談記者會，黃帝穎、張嘉尹、洪偉勝、傅馨儀。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院日前否決行政院所提的《財政收支劃分法》修正案覆議，行政院長卓榮泰日前說，面對違法違憲的法律，行政院沒有必須執行的壓力，掀起輿論熱議。台灣永社今（12日）上午召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」，學者們強調，在憲法法庭形同被拆掉的狀況下，主張行政機關應承擔守護民主憲政的義務，制衡阻止立法院這部失速列車，不副署是合法合憲的選擇，傷害最小、也最能展現責任政治的作法。

律師、永社副理事長黃帝穎說，立法院癱瘓憲法法庭後，開始推動多個違憲爭議的法案，財劃法、還有今天可能通過的反年改法案，大法官過去在792、793解釋也揭示了世代正義原則，立法院還是要強推反年改案，包括貪污除罪化違反正義原則，對於這些違憲惡法，在憲法法庭被癱瘓之際，是非常嚴肅的課題。

黃帝穎提到，目前很多討論，包括行政機關的不執行或不副署，其實都是在思考如何阻擋違憲惡法危害台灣，「不副署是合憲的，行政院也是憲政機關，行政院不副署讓違憲惡法不生效，傷害才不會發生，才能保護這個國家，如果立法院不同意，就可以提出倒閣，不會有行政獨裁的疑慮」。

東吳大學特聘教授張嘉尹指出，目前台灣面臨非常特殊的狀態，已經不是一個正常的《憲法》秩序，將近2年來，立法院無所不用其極擴張權力；當中最大的打擊，就是憲法法庭被打趴，至今300多天未做出判決。

張嘉尹說，國外法學專家都對台灣的狀態、《憲法》法庭被癱瘓，相當震驚。為了突破困局，目前司法權已經不見了、出場了，舞台上就只剩下行政權、立法權，這非國家之幸，現在只剩下總統不公布、行政院長不副署以及行政院在法律公布後不執行等3個選擇。

張嘉尹說，「不副署」是憲法上所許可的，也是行政院長的權力，「不能立法院違憲，行政院也要跟著違憲，在合憲考量下制衡阻止立法院這部失速列車」，依現況來說，卓揆不副署傷害最小，也最能展現責任政治的作法。

台北大學公共行政系助理教授洪偉勝說，《憲法》有非常多面對失速列車的煞車機制，在憲法法庭被拆掉後，行政院長不執行、不副署都是可能選項，不同狀況要採取不同選項，「但不副署的作法影響程度最小，也能有效形成憲政慣例，不會造成失控」。

洪偉勝指出，不副署涉及到的就是行政院長一個人決定、行使，後面也不會有行政失控，因為《憲法》上賦予立法院有倒閣的權力。但不論卓揆最後決定不副署還是不執行，關鍵仍在與公民社會的溝通。

日本早稻田大學國際經濟法博士後研究傅馨儀說，民間有很多聲音認為行政院長若依照《憲法》規定不副署，會造成行政權大於立法權，「這是錯誤的概念，這是權力制衡，立法院的立法也需要被監督，如果法律制定不好，難道大家要惡法亦法含淚吞下？」

傅馨儀說，目前憲政機制已經失衡瓦解，行政院長可依據《憲法》行使實質否決，如果三權分立已經倒掉一權，憲政機制已經被瓦解掉，行政院若還消極鄉愿，反而是侵害民主防衛權益。因此，行政機關不能只是「含淚劃押」，必須依憲法落實不副署的權力。

傅馨儀強調，國家最高法則就是人民福祉，只要為了人民、為了國家，行政院該做的事就應該依照憲政去做，當憲政列車已經失速，即便知道緊急剎車會有劇烈碰撞，但這列車長唯一的選擇，不能讓車上全部的人都活在生死存亡的危機中。