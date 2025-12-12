　
社會 社會焦點 保障人權

竹縣某國中19天內「師生墜樓2死」！校方主動辦送煞　時間路線曝

▲▼ 新竹縣某國中19天內接連傳出師生墜樓身亡意外，校方2度舉行送煞儀式。（圖／翻攝自臉書）

▲新竹縣某國中19天內接連傳出師生墜樓身亡意外，校方2度舉行送煞儀式。（圖／翻攝自臉書）

記者黃資真／新竹報導

新竹縣某國中在19天內接連發生2件憾事，11月20日一名女老師墜樓，送醫不治，雖已在同月30日舉辦送煞儀式，怎料12月8日一名國中三年級男學生也墜樓身亡。里長表示，這次預計在12月13日晚間8時30分舉行送煞法會，請民眾切勿到現場圍觀。

11月20日上午，一名資深女教師在校園內墜樓，經搶救後不幸身亡。據悉，事發前校方曾接獲其「不當管教」與「上課遲到」的投訴，而該名教師也曾向新竹縣政府投訴遭遇職場霸凌，而校方調查後認定情況屬實，並於11月初將其調整為行政職務，希望減輕其壓力，仍發生不幸悲劇。案發10天後，校方就曾舉行一場送煞法會，從學校出發後上台68至芎林。

不料，12月8日下午，又傳出一名國三生在校園內墜樓身亡。里長表示，將在12月13日星期六晚間8時30分在校內再次舉行送煞法會，路線基本與上次相同，預計11點30分結束。

里長受訪表示，送煞法會是竹東地區的傳統，因此事發後為了讓師生安心，校方主動表示要舉行送煞儀式，家長也同意，也呼籲民眾請勿在時間內出現在送煞路線裡，務必避開車隊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／台中火燒車燒死人　42歲女身亡

即／台中火燒車燒死人　42歲女身亡

台中市東勢區東關路七段昨（11）日晚間傳出嚴重火燒車，車內一名42歲蕭女倒臥駕駛座，已經身亡。台中市太平區馬卡龍公園4日才傳出火燒車死亡案，不料才隔一周，又傳出類似案件。

即／賓士男毒駕暴衝！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

即／賓士男毒駕暴衝！　基隆翁倒垃圾遭撞「2天後身亡」

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

即／台中「摘星山莊」整修　工人搬磚倒地亡

即／台中「摘星山莊」整修　工人搬磚倒地亡

行人死亡263人　交通部揭3大肇因：路口降、路段卻攀升

行人死亡263人　交通部揭3大肇因：路口降、路段卻攀升

