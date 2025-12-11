　
社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石董座包養乾女兒卻滿街婊兄弟　她屁股刺青5字求糖爹大度

▲▼聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監。（圖／記者黃哲民攝）

▲聖石金業前董座邱薡荿裁定還監，昔日豪奢包養辣妹如今淪為階下囚。（圖／記者黃哲民攝）

記者張君豪／台北報導

北檢1日大動作偵辦聖石金業涉詐騙吸金案，除了約談現任公司負責人邱嬿妤、蔡承翰夫妻及公司執行長、總監處長在內共30人到案，檢警發現實際負責操盤本吸金案的應屬邱嬿妤親哥、標準金業及前任聖石金業負責人邱薡荿，儘管檢警月初收網順利，但所查扣聖石公司的動產、現金僅10億，對比發售上千份的黃金契約銷售額超過百億的規模相去甚遠，「聖石公司消失的投資購金款」將是檢警下波重點目標。

邱薡荿2021年遭曾包養的乾女兒丈夫控告侵害配偶權，法院調查：邱男2005年離婚後單身，在2018年擔任聖石公司董事長期間，在包養網站認識求包養的邱女，邱男之後並每月匯款5-20萬元包養邱女，並在2018年安排邱女到聖石金業擔任黃金進出口業務。

當乾爹的邱男，2019年10月購買BMW轎車給乾女兒，甚至兩人攜手赴美旅遊都是邱男招待，直到2022年邱女丈夫狀告邱薡荿侵害配偶權，邱包養邱女關係才因此曝光，但經法官審理發現，邱女為求乾爹包養，不僅在購車，入職聖石金業時刻意繳交把配偶欄修圖成空白的身分證影像檔，刻意隱瞞自己早在2013年就結婚事實。

另外法院也發現邱女被聖石老董包養後，仍在SWAG上經營成人直播，上傳個人性愛影片牟利，也開價1萬5000元邀約粉絲性交易，後來邱薡成得知戴綠帽在2021年3月分手。

邱女為挽回豪奢乾爹，邱薡荿開條件「不計後果、不計條件證明給我看」，邱女為挽回邱男，居然在臀部上方刺青「邱薡荿之奴」」並拍照傳給邱男「我發誓去年到現在沒跟男人打砲！如果有，我下地獄十世！」邱男頗為感動：「我以菩薩之名起誓照顧妳一輩子」，卻提出但書要求乾女兒「你開30張、每張10萬的本票和借據給我，你做到！我就照顧你一輩子」。

邱女依照邱薡荿說法簽下本票借據後，邱男卻在事後向法院提告返還借款，邱認為從2018年包養乾女兒花費高達460萬餘元，其中有192萬元是借款，邱薡荿則表示要乾女兒簽本票，是家人、妹妹憂心邱女交往複雜，要讓家人放心才會讓乾女兒下本票、但卻是後向邱女提告返還借款。

如今聖石吸金案件曝光，老董昔日豪砸460萬包養乾女兒紀錄，昔日聖石公司管理層出手豪奢花錢如流水，公司大賣的黃金契約應有最少超過百億的資產下落何方，檢警仍在擴大追查。

相關新聞

獨／聖石吸金自救會推自救指南

獨／聖石吸金自救會推自救指南

聖石金業違反銀行法詐欺，販售上千份不實黃金契約吸金逾百億元新台幣，北檢指揮刑事局及全台警方在1日對聖石金業全台據點搜索，並拘提負責人邱嬿妤及其夫蔡承翰及公司執行長、總監、門市經理等30人到案，並借提前聖石金負責人、邱女親兄邱薡荿到庭，檢警並扣押聖石金業逾10億公司資產。消息曝光引發投資大眾譁然，投資者透過LINE成立聖石吸金互助會，並在11日中午製作第一版「聖石金業受害者自救指南」，呼籲被害人踴躍出面提告，維護自身權益。

捧176萬要投資黃金被阻　1個月後聖石金業出事了

捧176萬要投資黃金被阻　1個月後聖石金業出事了

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

即／聖石金業董娘只是小咖　通緝犯哥操盤裁定還監

即／聖石金業董娘只是小咖　通緝犯哥操盤裁定還監

聖石金業主謀竟是董娘哥哥　北檢聲押禁見

聖石金業主謀竟是董娘哥哥　北檢聲押禁見

