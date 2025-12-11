空軍淫中尉酒後爬上床！強擼男部屬17分鐘　還傳訊：謝謝你配合

▲男軍人遭男中尉性侵，驚嚇部隊好恐怖、想退伍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

空軍1名江姓男中尉2023年深夜在營區喝完酒，爬上1位男部屬的床，強摟對方擼下體並口交，事後還傳訊息說「愛你」，被害人鼓起勇氣向上司求助，已退伍的江男到案辯稱「僅抱睡無性侵」，一、二審均依現役軍人犯強制性交罪，判他3年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

本案發生於2023年5月31日深夜10點多，江男在營區裡喝得滿身酒味，闖入被害人寢室爬上床，環抱側躺的被害人強擼下體，不顧對方阻止與反抗，更強行口交並要對方幫他「吃」，折騰17分鐘才揚長離開，走沒2分鐘，用手機傳訊息給被害人說「對不起啊」、「謝謝你配合」、「愛你」等語。

被害人敷衍回覆「好啦休息」、「別再來煩我就好」，隔天鼓起勇氣向士官長反映，隨即向少校主管說明過程，表示先前已遭江男騷擾2次、但沒碰觸下體，這次變本加厲，江男爬上床就說「受不了了」，他質問江男是否喜歡男人，江男對他說「我喜歡你！」

被害人表示與江男階級差太多、害怕江男糾纏，覺得慌張又恐怖，他傳訊息給母親訴苦「那位長官又來了」，母親以為他在部隊遭霸凌，回訊息關心「兒子，有事情要跟媽媽說哦！」結果打電話細問兒子遭遇，驚覺事態比霸凌更嚴重。

被害人母親證稱，兒子很無助、很無奈，事後頻說不想當兵、部隊沒有想像那麼單純，更不敢留在部隊過夜，取得外宿資格都回家睡，而且一定要開燈睡，兒子很擔心被女友知道他遭江男「一直用嘴巴的事情」、怕女友會生氣，只敢說被長官「抱抱」而已。

士官長與少校證稱被害人敘述時，激動緊張、語調急促，表示害怕在軍中遭報復，所以先前的事情敢怒不敢言，他們立刻逐級向上回報處理。

江男被憲兵隊移送法辦，事發不到3個月就退伍，他堅稱喝醉、抱著被害人睡著，醒來回自己寢室，隔天上午才發現自己傳送「愛你」的訊息，趕緊收回，絕無性侵舉動。

辯護律師主張作證的士官長與少校，僅聽被害人片面之詞，但證人確認被害人求助時，沒有邊說邊哭，且被害人事發後，仍正常與江男互動，被害人也沒驗傷採集身上DNA為證，偵辦時更表明不願提告，難以推論江男犯行。

法官指證人證述親身見聞被害人求助的神情、語調，可補強佐證未虛構，辯方所稱被害人事後傳送笑臉符號與「哈哈哈」等訊息給江男，其實是前2次遭騷擾後的敷衍，時序不對、與本案無關，儘管被害人沒驗傷，但性侵害案件並非僅以DNA鑑識報告為準，被害人求助時有沒有哭，更不是重點。

法官認定江男犯行屬實，始終未能面對己過，也沒彌補被害人所受傷害，一、二審均依現役軍人強制性交罪判刑3年10月，最高院駁回江男上訴，就此定讞。