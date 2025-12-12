王瑞德痛批：助理費除罪化就是貪污法案　通過2026國民黨不用選了

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。對此，媒體人王瑞德11日表示，明年陳玉珍就是金門王，可能做8年縣長，所以放給你們爛，這個法案就叫貪污法案、簽的就是貪污立委、通過國民黨就是貪污政黨，如果通過，明年2026國民黨不用選，「跟大家保證，議員、縣市長國民黨沒幾個下來，我輸你」，這是幫了民進黨的忙，本來明年沒什麼題材可以吵，現在單單這個就吵不完了。

王瑞德於節目《政治讀心術》談到「助理費除罪化」大酸，選到了立委，都不用請助理，選到後就放給它爛，700多萬不用繳稅等於4年有2800多萬，淨賺2800多萬，還淨賺薪水，加起來賺3、4千萬為什麼不要？

王瑞德批評，這個法案全稱就叫貪污法案、去簽的人就是國民黨的貪污立委、通過的話國民黨就是個貪污政黨，這個法案如果通過，牽一髮動全局，明年2026國民黨不用選，「跟大家保證，議員、縣市長國民黨沒幾個下來，我輸你」。

王瑞德表示，陳玉珍她不在乎，大家都沒發現是陳玉珍說話，為什麼不是別人？陳玉珍明年要選金門縣長誰不知道，而且在金門目前看起來沒有別人能跟陳玉珍拚，一定是她做縣長，明年陳玉珍就是金門王，可能做8年縣長，所以放給你們爛，也不會管立法院，

王瑞德強調，這個一過，平心而論，是幫了民進黨的忙，本來明年民進黨沒什麼題材可以吵，現在單單這個助理費就吵不完了。

針對「其他國民黨參選縣市長潛在人選也有連署」，王瑞德表示，這些人為什麼要簽，大家會覺得很疑惑，簽了對明年選情是不利的，為什麼要這樣做？自己不知道。

主持人王義川則解答，這個案子的最早源起是縣市議長，聯誼時跑來說要解套，請問這些國民黨參選縣市長潛在人選需不需要議長、副議長支持？所以關鍵就是議長、副議長要他們幫忙簽的。

▼王瑞德。（圖／資料照）

