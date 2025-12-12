「反年改」最快今立院三讀通過　藍營夜排議場遞案、綠反對到底

▲當年「八百壯士」反年改抗議群眾攜帶油壓剪與鐵鍊，試圖破壞拒馬攻入立法院。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減。預計在今（12日）立法院會三讀，銓敘部指出，該案若通過，退撫基金破產時間將大幅提前，屆時擴大撥補，國人平均每人需負擔2萬9900元。國民黨團幹部則在凌晨3點就在議場夜排、要第一時間遞案。民進黨則強調，會反對到底，不該走回頭路造成公教年金提前破產。

銓敘部於11月送交立法院的報告中嚴正警告，若此項修法通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員將從原先2049年提前至2041年，教育人員則將從2045年提前至2039年。

年改後至2024年，政府對退撫基金挹注款合計達2590億元，近3年撥補亦達512億元，預期分10年撥補預算達3370億元。若反年改法案通過，則繼續維持前述2049、2045年前不破產目標，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，合計將翻倍，高達6970億元，國人平均每人需負擔2萬9900元。

國民黨團書記長羅智強表示，為公教尊嚴、退休保障拚了，他和林沛祥，在立法院議場守夜，今天一定要為公務員、為老師爭一口氣。

民進黨則表明，強烈反對「反年改法案」，昨天立法院朝野協商破局，今天國民黨與民眾黨即將在立法院院會強行表決「反年改法案」。若法案通過、又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補新台幣6,970億元，等於每人負擔3萬元。

民進黨並主張，公教人員是政府支柱，年金要永續，制度要穩定。年金保障應兼顧不同職業、不同世代，不該擴大公教與勞工間的不公平，也不該擴大退休與現職公教間的不公平。2018年完成的年金改革，是好不容易才獲得社會共識，更被憲法法庭 宣告「合憲」，不該走回頭路造成公教年金提前破產。

