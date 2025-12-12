驚悚畫面曝！花蓮大學生情侶深夜雙載　返宿途中撞飛急送醫

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉8日晚間發生一起自小客車與機車碰撞車禍，一名男大學生騎乘機車，後座載著女友，於返回學校宿舍途中於中原路與自立路路口與一輛自小客車發生碰撞，導致機車騎士與女友遭撞飛後落地，經警消緊急送醫，2人皆無生命危險。

▲▼自小客車與機車疑似經過路口皆未減速看清路況而發生車禍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



警方表示，當晚23歲何姓男大生騎乘機車，後座載著22歲女友，正在返回學校宿舍途中，不料與與自小客發生碰撞，警消獲報趕抵，緊急將2人送往醫院治療，所幸皆無生命危險，詳細事故原因還要進一步釐清。

經警方初步了解車禍經過，機車騎士載著女友，沿勝安一街往自立路方向北上直行，行經中原路一段、自立路一段路口，與44歲林姓男子駕駛的汽車發生碰撞，騎士何男與女友連人帶車噴飛，機車也倒地滑行。

▲警消趕赴現場緊急將2名傷者送送急救。

警消現場檢視2人傷勢，騎士何男下半身疼痛而楊姓女友臉部擦傷，因撞擊力道大又重摔落地，2人都有4肢活動困難，自小客車駕駛則未受傷。

警方初步調查，雙方駕駛皆無酒駕情形，該路口日間有紅綠燈顯示，但入夜後自小客車行進方向閃黃燈，機車行進方向為閃紅燈，但是雙方在行經的路口時疑均未減速看清路況才釀成車禍，但詳細肇因還要深入調查釐清。

