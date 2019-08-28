前頭份市長徐定禎確定加入民進黨　出征苗栗縣第二選區立委

▲民進黨苗栗縣第二選區立委，將由前頭份市長徐定禎披掛上陣，他也將加入民進黨陣營。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨日前宣布徵召縣議員羅貴星參選苗栗縣第一選區立委後，第二選區山線立委也終於底定，將徵召前頭份市長徐定禎披掛上陣；徐也表示自己將會加入民進黨來競選立委，努力打贏2020年這場「台灣民主自由保衛戰」。

苗栗縣第二選區立委涵蓋頭份市、三灣鄉、南庄鄉、苗栗市、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉與卓蘭鎮。現任立委徐志榮，獲國民黨提名參選爭取連任；頭份市民代表會主席溫俊勇也以無黨籍身份表態參選，民進黨則提名徐定禎投入選戰。

▲徐定禎在2018年縣長選舉失利後，依舊深耕地方，也將加入民進黨，接受民進黨徵召，參選山線立委選舉。（圖／記者黃孟珍攝）

徐定禎在2018年縣長選舉時，因受民進黨禮遇，以無黨籍身份參選苗栗縣長選舉，但還是不敵現任縣長國民黨籍徐耀昌；徐定禎雖失利，但還是深耕地方；徐定禎表示，2020年總統、立委選戰攸關台灣民主自由延續，既然民進黨願託付重任，將責無旁貸承擔，且2019年縣長選戰，民進黨、蔡英文總統皆給予許多協助，也藉此機會銜環以報。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿指出，因關係不分區立委的政黨票，徵召人選需有民進黨籍，而徐定禎同意加入民進黨後，黨部也將全力輔選綠營總統、立委參選人。