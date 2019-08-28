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被指「無人敢擋蘇系」參選　卓榮泰力挺...王閔生仍婉拒徵召

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▲台北市議員王閔生。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王閔生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨針對區域立委艱困選區佈局，有媒體報導指出議員王閔生為蘇系人馬，無人敢阻擋他參選大安區立委，民進黨27日發聲明表示，不實報導意圖破壞民進黨與其他政黨的合作關係，並損害多位當事人的聲譽，應予嚴厲譴責。黨主席卓榮泰28日親自招開記者會力挺王閔生，不過，王閔生卻還是在臉書發表聲明，婉拒黨中央立委徵召。

民進黨28日中執會將處理艱困選區的提名人選，其中，第8選區（文山中正）擬徵召王閔生上陣，挑戰國民黨資深立委賴士葆。不過，今卻有媒體報導指出，王閔生也成為第6選區（大安區）的提名人選之一，且因他是蘇系人馬無人敢阻擋，使得欲參選該區的社民黨創黨召集人范雲有意禮讓，還表示雖然已經營大安區3年多，但也不是非選不可。

據了解，被指因為是蘇系議員而「無人敢擋」，王閔生27日晚間已經與卓榮泰通過電話，婉拒黨中央徵召。不過，卓榮泰28日還是選擇親上火線澄清，並讚賞王閔生活潑親民又有能力，徵召他參選絕對不是因為背後有誰，如此說法對蘇貞昌及王閔生都非常不公平。

面對卓榮泰力挺，王閔生還是選擇婉拒徵召。王閔生28日近中午透過臉書發文，「針對昨日媒體報導民進黨將徵召我參選文山區立委，我特別向各位愛護我的朋友鄉親及媒體朋友說明，我已經致電卓榮泰主席報告，婉拒徵召。」

王閔生表示，文山區這席立委是艱困選區，他深切知道，唯有團結才有勝選的機會，「
所以，我始終是保持，黨中央有合適人選，成功不必在我，我會全力支持。但如要我承擔，我也不逃避。這也是我面對黨中央徵詢時的說法。」

王閔生強調，從沒有請任何提名小組成員推薦、爭取徵召參選，更沒有請蘇貞昌院長去運作，「但是，這段時間以來，黨從徵詢到徵召過程，不斷的反覆。我不清楚原因，也從未干涉。但卻僅因為涉及文山區要徵召我，黨內人士多次透過記者報導，對我，甚至對蘇貞昌院長有不實的指控，甚至所謂橫著走的惡劣發言。」

王閔生說，「如果因為要徵召我的原因，甚至暗指派系鬥爭搶奪這席立委，彷彿提名就是當選，唾手可得，甚且扯上蘇貞昌院長，這種分裂內部，無助團結的發言，對於原本想要爭取的文山區立委勝選，只是更增加負面因素。也不是當初我思考承擔的初衷。」

王閔生強調，抹黑個人是一回事，但蘇貞昌院長正率領行政團隊為國政衝衝衝，施政滿意度逐漸攀升，但特定人士為了一席文山區立委，發動這種惡意攻訐，竟然上綱到一位辛苦認真為人民做事的行政院長，實在惡意。面對艱困的時刻，民進黨沒有不團結的本錢，為了台灣，民進黨要贏，也一定要贏。黨中央提出文山區適合人選，「我一定全力支持，全力輔選，也請各位朋友及同志一起為台灣打拚，為蔡英文總統連任努力。」

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