陳玉珍坦言助理費修法不周延！承諾修正提案　與工會達成3共識





▲立法院長韓國瑜、藍委陳玉珍與助理工會協商助理費爭議。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，將助理費除罪化，卻有自肥之疑，引發國會助理強烈反彈，跨黨派近百名助理今（12日）在立法院正門抗議，要求陳玉珍撤回提案，陳玉珍先到場坦言，在提案過程不夠周延。之後她與助理工會人員進入會議室面對面協商，最終雙方達成三點共識，包含公費助理薪資及年終獎金給付模式應按現有「公費助理」制度不變、加速推動相關法制化工作，此外，陳玉珍也承諾願意協助修正動議方式，並整合助理工會所提修法版本。

陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商後，達成以下三點共識：一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及年終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞僱關係，適用勞動基準法規定。

二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

至於國民黨團對於陳玉珍提案的態度，書記長羅智強表示，剛剛黨團大會也有針對助理費的問題交換意見，陳玉珍已經跟工會溝通，會一起促成更好的助理費法制化的版本，陳玉珍會繼續努力。羅強調，各界的意見，他們都吸收接納，大家的目標都一樣，希望能催生助理費改制的改革，會接受各界意見，希望可以推動更好的法治改革。

▼立法院國會助理工會抗議。（圖／記者陳煥丞攝）