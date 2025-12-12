停砍公教年金今下午拚三讀　羅智強：不再讓公教人員受政府欺凌

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

停砍公教年金相關法案預計將於今（12日）立法院會闖關三讀，國民黨團書記長羅智強於黨團大會後受訪表示，這次提出的是停砍年金所得替代率，不是回到2018年前，不要再讓已經受傷的這些公教人員，還要再繼續受到政府的欺凌。國民黨團將停砍公教年金這件事當作是重中之重、優先法案，希望今天能順利通過。

國民黨立院黨團發出甲動，今早便召開黨團大會。羅智強受訪說，停砍年金才是真改革，國民黨團是站在捍衛公教尊嚴、退休保障立場上，以防止文官崩壞、人才崩解的危機。台灣有今天的經濟奇蹟、國家發展，是因為有非常棒的公務員撐起國家建設，有非常棒的老師教育國家的人才。但民進黨執政的這些年，汙名化公教人員，打擊這些辛苦的公教人員的士氣，同時實際造成報考國考人數暴跌，找不到人當老師的窘境。

羅智強表示，這次提出的是停砍年金所得替代率，不是回到2018年前，不要再讓已經受傷的這些公教人員，還要再繼續受到政府的欺凌。國民黨團將停砍公教年金這件事當作是重中之重、優先法案，希望今天能順利通過。

羅智強說明，所得替代率停砍，國民黨版本是從民國113年開始停砍，回溯到民國113年；另外會針對物價指數，進行相關調整。這是修法兩大重點。

據了解，民眾黨立院黨團準備提出自己的停砍公教年金草案版本，藍白或可能各自投票，有藍委已收到通知留院待命，「今日將表決年改法案，因決定藍白『各自投票』，一票都不能少下」。

