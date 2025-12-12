　
    • 　
>
政治

助理抗議修法！韓國瑜突現身關切　遭要求簽撤案連署卻快閃離場

▲▼陳玉珍。（圖／記者陳煥丞攝）

▲韓國瑜關心助理費修法案。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

國會助理工會近日反對國民黨立委陳玉珍所提出的「助理費除罪化」修法，今（12日）號召不分黨派立委助理於立法院正門抗議，接著工會便與陳玉珍前往會議室進行協商，過程中，立法院長韓國瑜突然現身關心並表示，他重視委員提案、也重視國會助理的權益。但助理要求韓簽署撤案連署書時，韓則默默離場。

韓國瑜表示，這是他當院長第一次助理工會請願，所以一定要來致意，今天立委跟助理工會都在，大家可以多溝通，第二，行政院長是助理出身，他也是民代出身，兩個院長都是助理出身，各位心中酸甜苦辣他們都走過。話說到這邊韓國瑜忽然咳了幾聲，接著說，「對不起，最近工作壓力太大」。

不過這句話被某工會幹部嗆，「助理壓力也很大」，一旁的陳玉珍則馬上回應助理，「辛苦了」，韓國瑜說，大家有意見可以隨時表達，表達之餘完成人民請願，未來即將開的公聽會，助理工會有甚麼意見都可以和盤托出，把心裡話講出來，他一定會特別重視立委提案、重視國會助理的權益，請大家放心。

韓國瑜語畢後，助理工會隨即拿出撤回提案的連署書要求簽名，但韓國瑜並未接受，便快速離開會議室。助理也在門口高呼「請院長簽名」，韓國瑜僅鞠躬致意。最後，國會助理工會與陳玉珍閉門會談溝通。
 

12/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

破8成反助理費淪立委私房錢、放寬中配參政　綠：呼籲藍白懸崖勒馬

韓國瑜笑虧李洋「奧運金牌動作那麼慢」　網友罵翻：自以為幽默

吳志中：最先進晶片製程留在台灣　 確保半導體產業鏈關鍵角色

谷立言願向立法院說明國防預算　邱毅：先說清楚五角大廈機密文件

有國際貿易牌就可進口炸藥？　黃國昌質問國防部：你在說什麼？

停砍公教年金今下午拚三讀　羅智強：不再讓公教人員受政府欺凌

立院失速需踩緊急煞車　學者喊話卓榮泰「不副署」財劃法合憲

翁曉玲護航「助理費除罪化」　王婉諭轟：用檢討被害者的態度面對

33共機、7共艦出海擾台　23架次逾越海峽中線

陳玉珍坦言助理費修法不周延！承諾修正提案　與工會達成3共識

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，將助理費除罪化，卻有自肥之餘，引發國會助理強烈反彈，跨黨派近百名助理今（12日）在立法院正門抗議，要求陳玉珍撤回提案，陳玉珍先到場坦言，在提案過程不夠周延。之後她與助理工會人員進入會議室面對面協商，最終雙方達成三點共識，包含公費助理薪資及年終獎金給付模式應按現有「公費助理」制度不變、加速推動相關法制化工作，此外，陳玉珍也承諾願意協助修正動議方式，並整合助理工會所提修法版本。

造假罷免提議書　羅明才2助理+前綠營主委起訴

被指查助理連署「撤助理費案」　傅崐萁駁斥：都是綠媒在亂講

助理費修法後沒請助理一樣撥款補助？　立法院：依法執行

助理費修法惹議！　翁曉玲「權益不變」：除非他們擔心自己不夠好

