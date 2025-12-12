助理抗議修法！韓國瑜突現身關切　遭要求簽撤案連署卻快閃離場

▲韓國瑜關心助理費修法案。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

國會助理工會近日反對國民黨立委陳玉珍所提出的「助理費除罪化」修法，今（12日）號召不分黨派立委助理於立法院正門抗議，接著工會便與陳玉珍前往會議室進行協商，過程中，立法院長韓國瑜突然現身關心並表示，他重視委員提案、也重視國會助理的權益。但助理要求韓簽署撤案連署書時，韓則默默離場。

韓國瑜表示，這是他當院長第一次助理工會請願，所以一定要來致意，今天立委跟助理工會都在，大家可以多溝通，第二，行政院長是助理出身，他也是民代出身，兩個院長都是助理出身，各位心中酸甜苦辣他們都走過。話說到這邊韓國瑜忽然咳了幾聲，接著說，「對不起，最近工作壓力太大」。

不過這句話被某工會幹部嗆，「助理壓力也很大」，一旁的陳玉珍則馬上回應助理，「辛苦了」，韓國瑜說，大家有意見可以隨時表達，表達之餘完成人民請願，未來即將開的公聽會，助理工會有甚麼意見都可以和盤托出，把心裡話講出來，他一定會特別重視立委提案、重視國會助理的權益，請大家放心。

韓國瑜語畢後，助理工會隨即拿出撤回提案的連署書要求簽名，但韓國瑜並未接受，便快速離開會議室。助理也在門口高呼「請院長簽名」，韓國瑜僅鞠躬致意。最後，國會助理工會與陳玉珍閉門會談溝通。

