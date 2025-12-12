　
快訊／加盟店涉虐狗瘋傳！惹怒全網　「茶聚」總部凌晨緊急聲明

▲▼網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。議員與民代已介入，動保處著手查證與救援。（圖／翻攝自Threads）

▲網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。議員與民代已介入，動保處著手查證與救援。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者董美琪／綜合報導

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，畫面中一名男子情緒失控、對家中高齡犬多次揮打，引發關注，許多民眾憂心狗狗生命安全、急呼「快救援」。影片在多個社群快速擴散後，不少網友指出男子疑似為某手搖飲加盟店負責人，品牌形象也因此遭受波及。茶聚總公司於12日凌晨0時許緊急發文，表示已在第一時間啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主品牌使用權並展開調查。

茶聚加盟總部總經理吳致宏凌晨發文，第一時間得知有加盟門市負責人在社群平台發布疑似虐待動物影片後，感到震驚與遺憾，並立即啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主品牌使用權、啟動違規調查程序，並同步展開事實釐清與法律評估；他強調茶聚對任何形式的暴力行為毫不容忍，會依最嚴格標準處理。

北市議員陳宥丞看到影片後，深夜留言指出，已請台北市動保處查證影片內容真偽，他呼籲民眾若掌握飼主身分、住址或相關線索，可儘速提供以加速查辦。他強調，「對犬貓施暴絕不寬容」。主播王乃伃也表示，已將相關資料交由議員柳采葳協助跟進，希望動保單位盡快確保犬隻安全。

也有愛狗人士看了影片不捨地說，這隻老狗滿眼無助與恐懼，令人心痛，盼有人介入給牠安全與溫暖的生活。

▲▼網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。議員與民代已介入，動保處著手查證與救援。（圖／翻攝自Threads）

大量網友湧入該品牌粉專與Google評論留言，要求總公司不要再使用模稜兩可的字眼，並呼籲立刻切割解約，不要拖延。不少人認為，即使是加盟體系，總部也應明確表態並維護品牌信譽。

此外，有網友翻查飼主過往貼文，發現男子早期經常帶犬貓外出、進行復健或醫療照護，與影片中疑似施暴的行為落差極大。也有知情者透露，他曾在科技公司任職時形象溫和，如今若動手情節為真，令人難以理解。

多數民眾最擔心的仍是「狗狗目前是否安全」。也有人提醒，為避免刺激當事人導致更激烈反應，希望網友在動保處介入前避免用激怒性的留言，以免讓老犬承受更大風險；亦有人呼籲官方盡快到場安置。

目前北市動保處已受理通報，後續調查進度與犬隻安置情況仍待官方公布。整起事件仍在網路持續延燒，許多民眾都在等待最關鍵的答案：「狗狗現在好嗎？」

手搖飲老闆爆虐狗！柯基疑遭痛打縮角落…店家被灌一星　議員出手

▲▼茶聚加盟總部聲明。（圖／翻攝自Facebook／茶聚CHA`GE）

更多新聞
快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

