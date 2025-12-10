　
政治

光復節撕國旗被傳喚　基進黨主席警局前「再撕一次」：非我國家

▲▼台灣基進黨主席王興煥、羅宜赴警局說明，再次撕毀國旗。（圖／台灣基進）

▲台灣基進黨主席王興煥、羅宜赴警局說明，再次撕毀國旗。（圖／台灣基進）

記者許力方／台北報導

台灣基進黨今天（10日）前往中正一分局說明光復節遊行爭議，因主持人羅宜在活動中撕毀中華民國國旗，被警方以「妨害秩序」通知到案。陪同到場的黨主席王興煥於警局外再度撕下國旗影印紙，還強調行為屬言論自由，「我們不認為這是我們的國家」。

王興煥今天下午在分局外拿著A4彩印國旗，再度表演撕毀「國旗」的戲碼，直言「活動由我作為首謀負責」，且單純毀損國旗不應入罪，國旗應該要丟到歷史的垃圾桶。他重申「撕毀國旗無罪」，憲法法庭應明確解釋民主國家的憲政精神。

▲▼台灣基進黨主席王興煥、羅宜赴警局說明，再次撕毀國旗。（圖／台灣基進）

王興煥認為「青天白日滿地紅旗」是1946年在南京入憲，並未經台灣民意同意，「我們不認為這是我們的國家」。羅宜則說，她認可的土地不該由任何中國政權代表，現行刑法第160條《侮辱國旗、國徽罪》是否仍具存續必要，值得社會檢視；「Republic of China」一詞長期造成台灣人在國際上的混淆與困擾。

台灣基進另外提出，未來無論是中華民國國旗或可能出現的台灣國旗，毀損行為都應受到言論自由保障，不應以《社維法》或刑法入罪。他們也呼籲大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽讓憲法法庭正常運作，以維護人民權利。

▲▼台灣基進黨主席王興煥、羅宜赴警局說明，再次撕毀國旗。（圖／台灣基進）

