與民進黨談合作「一頭熱」…徐永明：喊到我有點不好意思

▲「頭城搶孤－2020時代力量旗開得勝」主席授旗記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明28日表示，時代力量一直以來的立場就是改革護台，與民進黨的抗中保台是可以匯流的，包括憲改、最低工資法與實價登錄2.0等都符合改革護台的主張。不過他提到，自己從當選黨主席以來就一直呼籲儘速與民進黨展開對談，「講到我有點不好意思了」，搞到好像自己有一點「一頭熱」，時代力量還是會按照既定步驟，也靜待民進黨回應。

徐永明上週甫上任，便積極與第三勢力小黨展開對話，備戰2020大選，26日中午先行拜會社會民主黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人，進行便當會，請益第三勢力政黨合作新模式。徐永明致詞時，宣布與社民黨提出「改革護台」的路線，與民進黨的「抗中保台」路線不衝突，並預告下週將與民進黨主席卓榮泰會面。

時代力量28日上午於黨中央舉行「頭城搶孤－2020時代力量旗開得勝」主席授旗記者會，徐永明受訪時表示，自己從當選黨主席當天起就一直講希望與民進黨趕快談、越快越好，「講到我都有點不好意思了」。他說，這部分完全沒有問題，幕僚作業也將在這禮拜展開，希望民進黨能夠把改革護台的理念提出來，因為很多事情還是必須由執政黨來做。

徐永明也坦言，「現在好像我有點一頭熱」，不過與其他團體的會談都已經陸續展開，時代力量還是會按照既定步驟，也靜待民進黨方面的回應。

不過綠黨先前曾在臉書抨擊時代力量「背棄盟友」，且就在徐永明26日拜會社民黨後，社民黨台北市議員苗博雅也在臉書提及，除了綠黨提及的2015年合作破局之外，時代力量也採取「拒絕與其他小黨政黨合作的提名策略」，當時台灣基進、綠黨、社民黨組成社會福利國家連線，仍然不敵時力光環，結果時力以外的第三勢力都被嚴重擠壓生存空間，「若不是我蹲點4年，撐得過被修理，社民黨可能已經被殲滅了」。

對此，徐永明表示，不同的選舉會有不同的互動，儘管過去對於其他政黨有些小恩小怨，但自己的態度非常清楚，就是社民黨在大安區的佈局時代力量全力支持，過去的小恩小怨他會聽進去，但不會看得太嚴重，以致於妨礙雙方的合作或支持。