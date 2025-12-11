關押1年讀百本書　柯文哲盼自己成曼德拉：別被仇恨囚禁

▲柯文哲土城十講開播。（圖／截取自柯文哲YouTube）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見1年，今年9月交保後，近期在個人YouTube推出「土城十講」系列影片，首集在今（11日）晚間播出。柯特別分享《曼德拉 — 與自己對話》、《史記》等書的心得，「曼德拉被關28年的人，是怎麼走過仇恨的？也許因為時間久了，慢慢被磨平掉」；他說，希望自己是曼德拉，不要變成因恨滅掉楚國的伍子胥，「因為我不想讓仇恨永遠囚禁我自己」。

為什麼要把這個題目叫做土城十講？柯文哲說，因為賴清德總統也有團結國家十講，不過他講到第四講，「我很期待他繼續講下去，因為民眾黨的民調全部靠他的演講來維持，但是他講四講就沒有了」。柯說，自己也不曉得他這個可以講幾次，不過就盡力，看看有多少內容可以講。

柯文哲自嘲，被關押在看守所食宿免費、水電也免費，還有24小時保全，三餐飯後跟睡前都來發藥給你吃，一定不會漏掉。他直言，在監獄裡面最大的困難是沒有時間感，因為不能戴手錶不知道現在是幾點，時間久了連現在幾月幾號都會忘掉。

但柯文哲說，後來發現有個方法，因為看守所一天供水5次，那個是定期供水，所以知道水來是什麼時候，早上6點50分刷牙洗臉的水，再來是12點、再來是2點，再來是5點30的，睡前20點30半，供水有固定的時間，就靠水來的時候，「如果沒有固定供水的時間，你會連時間感都不見」。

柯文哲也提到，他是可以騎一日雙塔的人，「結果我發現，被檢察官問一個下午，比騎一日雙塔還累，因為那個實在是心理上很大的壓力」。他說，要回到北所的時候本來心情很沮喪，結果在車上看到門口還有人舉著牌子，而且是在下雨天，「以前有一句話，我說我最感動的一句話是『只要阿北不放棄，我們就不會放棄』，我後來發現，我可以撐這麼久的理由是因為『只要你們不放棄，阿北就不會放棄』」。

柯文哲也提到，在看守所裡，每天除了發呆就只能讀書，一年下來應該100本應該有。至於書的種類，柯說，他也不能決定，黨部送來他就念了，「他們大概怕我心情不好，所以多送一些像這個，《曼德拉 — 與自己對話》」。

柯文哲分享，曼德拉被關28年的人，是怎麼走過仇恨的？也許因為時間久了，慢慢被磨平掉；且一個人被關這麼久沒有被仇恨淹沒，這是有趣的題目。曼德拉坐牢將近28年，「我猜啦，他應該也不是一開始就能夠原諒那些人，應該是時間久了，慢慢地修煉」。

「這跟我一樣，一開始進去也是很不高興。」柯文哲說，時間久了，特別父親要過世那段時間，那種心理煎熬。他舉例，春秋吳國的伍子胥因為心中有恨，最終把楚國也滅掉，甚至把楚王拖出來鞭屍，「我希望我是曼德拉，不要變成伍子胥，因為我不想讓仇恨永遠囚禁我自己」。

柯文哲說，這個社會本來就是多元化的社會，為什麼又要求每個人跟你一樣？這沒有道理，每個人都可以講他的意見，所以大家要學習跟不一樣的人相處，這就是台灣社會要去學習的。就大罷免來說，現在台灣社會不是回到原點，而是變得更分裂更對立，「如果你可以容忍跟你有不同意見的人，就不會搞成今天這個樣子」。