政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直播遇小粉紅踢館「要台灣還故宮」！苗博雅：那國民黨也還回去？

記者閔文昱／綜合報導 

台北市議員苗博雅近日開直播時，意外接到一通來自中國的小粉紅跨海 call in，對方接連質問台灣為何不支持統一、一國兩制，甚至要求台灣將故宮文物「全部還給中國」。苗博雅今（11）日受訪時再度回應此事，笑稱若照對方邏輯，「那國民黨也是1949年來的，要不要一起還回去？」語帶諷刺的反擊引發網友熱議。

當晚直播中，這名自稱吳先生的小粉紅開場便追問苗博雅「反共原因」，又強調中國尊重台灣生活方式，因此提出「一國兩制」方案，還把澳門視為成功範例。然而，被苗博雅反問「澳門能不能選自己的總統？」吳先生無法回答，只能改口稱「人民追求的是穩定富足」，一路閃躲核心議題。

▲▼台北市議員苗博雅今（20日）為京華城案，到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃哲民攝）

對方進一步談到中國若舉行投票希望統一台灣，苗博雅則回一句「你們先能投票再說好不好」，讓直播聊天室瞬間爆笑。吳先生之後轉向文化與歷史議題，質疑台灣不自稱中國人卻保存故宮文物，苗博雅立刻反擊，「那大英博物館收藏非洲文物，是不是跟非洲是同一個國家？」再度讓對方語塞。

當吳先生堅持故宮文物應該「還回中國」時，苗博雅順著邏輯追問，「如果1949年帶來的都算中國的，那中國國民黨也是你們的。你們什麼時候要把國民黨收回去？」對方當場說不出話，只能硬撐，「我們不需要收啊！」引來網友留言大讚這場直播是「最佳邏輯課」。

苗博雅表示，雖然對方立場不同，但能以文明方式對談仍值得珍惜；然而她也強調，台灣絕不可能接受由中共來管，「捍衛民主自由的立場一定要堅定不移」。她指出，不是所有中國人都不可溝通，但若抱持武力威脅的思維，就與文明社會背道而馳。

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，遭到大批網友批評。對此，國防部長顧立雄今（11日）表示，重點在於面對任何的危機或重大的天災地變時，要發揮的是全社會防衛韌性，假設將全社會防衛韌性做好、準備得好，就能夠面對所有重大的災害，以及任何緊急的事變，這個才是重點。

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

徐巧芯：開戰要正常上班上課才是詐騙

徐巧芯：開戰要正常上班上課才是詐騙

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

遭徐巧芯轟「暗示大家要上戰場打仗」　苗博雅回擊：不要搞詐騙

