有國際貿易牌就可進口炸藥？　黃國昌質問國防部：你在說什麼？

國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料，得標者是「福麥國際室內裝修公司」，引發在野黨批評。對此，民眾黨主席黃國昌說，國防部稱進口炸藥只要有國際貿易的牌照就可以了，「請問國防部，你要不要再想一次你在說什麼？我們現在在談的是炸藥，在談的金額是5.9億，後面還有高達6億多的開口合約，你們有沒有把納稅人的錢當錢？」

黃國昌說，這件事已經引發社會高度的關注、輿論高度批判，「過去疫情時，小吃店可以賣快篩、民宅可以賣進口雞蛋，我想這些歷史，台灣人民記得都很清楚」。

黃國昌指出，台灣人民拿納稅錢買軍購是要強化國家安全，結果沒想到，赫然發現，原來一天到晚在高喊要強化台灣安全保障的民進黨政府，「原來開民宿也可以承包高達5.9億的炸藥標案，這到底是怎麼回事？」

黃國昌說，國防部稱進口炸藥只要有國際貿易的牌照就可以了，「請問國防部，你要不要再想一次你在說什麼？我們現在在談的是炸藥，在談的金額是5.9億，後面還有高達6億多的開口合約，你們有沒有把納稅人的錢當錢？」

「這件事非常嚴重，一定要徹查到底，背後有什麼藏污納垢、臭不可聞？」黃國昌指出，5.9億後面還有開口合約，台灣民眾對於國防的支持，納稅人的稅金不是拿來給民進黨上下其手、胡搞瞎搞的。