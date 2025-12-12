　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

谷立言願向立法院說明國防預算　邱毅：先說清楚五角大廈機密文件

▲谷立言（圖／記者周宸亘攝）

▲谷立言（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪，提到1.25兆國防預算時表示，當立法院進入預算細部審查階段，很期待可以回答台灣立法機構的朋友們各項問題。對此，前立委邱毅今（12日）提到日前美媒引述由五角大廈淨評估辦公室（ONA）撰寫的一份美國恐難保台「優勢簡報」。他直言，谷立言先把美國官方五角大廈這份機密文件，好好說明清楚吧。

邱毅表示，美國五角大廈的機密文件在媒體曝光，裡面兩個信息是台灣必須重視的。第一，依美國戰爭部的兵推結果，台海戰爭，美國會敗給中國大陸。

邱毅表示，還記得2023年美國華府智庫CSIS兵推，在24個情境裡，有22個是美勝中敗，才時隔兩年，優劣情勢完全倒過來，變成美敗中勝。

邱毅認為，自己相信赫格塞斯一定向川普匯報了這個變化，這或許正是川普不想介入中日紛爭的關鍵原因，川普剛公布的美國國安戰略報告，是採取戰略收縮，有放棄第一島鏈的明顯跡象，應該是美國知難而退的抉擇。

邱毅指出，第二，台灣迫切必須考量的，機密報告指出美國援台或售台武器，根本到不了台灣，因為還沒抵達台灣交貨，就被大陸的東風快遞毀滅殆盡，即使美國派出最大排水量的福特艦，也難逃被擊沉的命運。

邱毅質疑，這麽大的風險，大家認為精打細算的川普，還會介入台海戰爭嗎？如果美國武器根本運不到台灣，台灣花這麼多錢向美國買武器做什麼？現在在立法院的1.25兆採購武器特別預算，是可以做廢退回了。

邱毅直言，AIT處長谷立言說願意來立法院說明，但要說明什麼？什麼大家最關心的？先把美國官方五角大廈這份機密文件，好好說明清楚吧，這是自己的期待，也應該是大部分台灣人民的期待。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

谷立言邱毅國民黨台海戰爭國防預算五角大廈

