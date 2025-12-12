像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.6地震，最大震度6強，造成地殼出現明顯變動，甚至出現地殼位移的現象。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享一張照片，青森強震隔天的「沙紋照」，懸吊在空中的擺錘在細沙上留下了宛如漣漪般的震動軌跡，引起網友熱論。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專發文，分享X平台上日本網友分享的照片，「這是青森地震隔天早上的沙紋。」該篇貼文在X曝光後，迅速吸引超過955萬次瀏覽。

「魚漿夫婦」指出，「仔細看能看得出來搖晃的方向與強度，這個被譽為大自然的簽名，看起來很神奇，但正在簽名的當下，有很多人正在擔心害怕。」從照片中可以看到，擺錘裝置下方的沙盤上留下了地震震動的軌跡，呈現一圈圈由中心擴散的波狀紋理。

底下網友驚呼，「大自然的奧妙」、「感覺念一段禱文能召喚出什麼來」、「如果都記錄下來比對應該會很有意思」、「很像索倫之眼」、「有一種詭異的美感」、「美麗的恐懼」、「這個東西叫傅科擺，當初是用來證明地球自轉，巴黎先賢祠有一個大型的」、「好像一種占卜訊息」。

也有許多網友直呼，看了很想買一個擺在家裡，「好酷喔，想買一個偵測花蓮地震」、「想買但想一下我有養貓還是算了」、「好奇妙的東西，有點想要，但又好像不需要」。