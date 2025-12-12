　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.6地震，最大震度6強，造成地殼出現明顯變動，甚至出現地殼位移的現象。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享一張照片，青森強震隔天的「沙紋照」，懸吊在空中的擺錘在細沙上留下了宛如漣漪般的震動軌跡，引起網友熱論。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專發文，分享X平台上日本網友分享的照片，「這是青森地震隔天早上的沙紋。」該篇貼文在X曝光後，迅速吸引超過955萬次瀏覽。

「魚漿夫婦」指出，「仔細看能看得出來搖晃的方向與強度，這個被譽為大自然的簽名，看起來很神奇，但正在簽名的當下，有很多人正在擔心害怕。」從照片中可以看到，擺錘裝置下方的沙盤上留下了地震震動的軌跡，呈現一圈圈由中心擴散的波狀紋理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友驚呼，「大自然的奧妙」、「感覺念一段禱文能召喚出什麼來」、「如果都記錄下來比對應該會很有意思」、「很像索倫之眼」、「有一種詭異的美感」、「美麗的恐懼」、「這個東西叫傅科擺，當初是用來證明地球自轉，巴黎先賢祠有一個大型的」、「好像一種占卜訊息」。

也有許多網友直呼，看了很想買一個擺在家裡，「好酷喔，想買一個偵測花蓮地震」、「想買但想一下我有養貓還是算了」、「好奇妙的東西，有點想要，但又好像不需要」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

若開戰「還能上班上課？」　蘇一峰點出1關鍵：中國人可以啊

像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

若開戰「還能上班上課？」　蘇一峰點出1關鍵：中國人可以啊

像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

加油再等等！　下週國內汽、柴油估有望降2到3角

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

【皮卡丘是隻貓】媽叫貓咪「皮卡丘」去關門　牠俐落站立推門關好

生活熱門新聞

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

更多熱門

相關新聞

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

日本青森縣東方外海12日上午再度發生地震，規模達6.7，受此影響，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布海嘯注意報，並呼籲民眾「立即遠離海岸」。氣象廳稍早宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。此外，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

高市早苗震後這樣做　台議員讚：很難不愛她

高市早苗震後這樣做　台議員讚：很難不愛她

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

關鍵字：

青森地震沙紋照擺錘地殼位移魚漿夫婦

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面