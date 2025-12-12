　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普據傳有意放寬大麻管制。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，美國總統川普準備透過行政命令，大幅放寬聯邦政府對大麻的限制，預計將其「重新分類」，從管制藥物第1級改為第3級，與部分常見處方止痛藥同等級。若此政策上路，將成為50多年來最大幅度的大麻政策改革。

6名知情人士透露，川普10日在橢圓辦公室的一場電話會議中，與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）討論此計畫。與會者還有大麻產業高層、衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）及醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人歐茲（Mehmet Oz）。

根據知情人士說法，強生提出多項研究數據表達反對立場，但被業界代表反駁。會議結束時，川普似乎已決定推動放寬大麻限制，但此計畫尚未敲定，總統仍可能改變心意。一名白宮官員也說，針對大麻管制重新分類一事，尚未做出最終決定。

▲▼大麻。（圖／路透）

▲大麻產業在美國具有數十億美元的龐大商機。（圖／路透）

這項改革承接自2023年拜登政府衛生官員的建議，但因緝毒局（DEA）的行政審查程序而延宕。川普今年8月曾表示正在「研究重新分類」議題，「有些人喜歡，有些人討厭，有些人完全反對大麻概念，因為它對兒童有害，也對更年長的人們有害。」

《華盛頓郵報》報導，大麻比以往任何時候都更容易取得，已在美國發展成一個數十億美元的產業，目前數十州與華府將醫療用大麻合法化，24州允許娛樂用大麻。值得注意的是，此政策並不會讓大麻除罪化或完全合法化，但將大幅降低研究障礙，同時有利於合法企業獲利。

律師潘寧頓（Shane Pennington）指出，川普不能單方面讓大麻法律鬆綁，但可指示司法部放棄一場懸而未決的行政法庭聽證會，並且發布最終法規，「這將是1970年代大麻被列為第1級管制藥物以來，聯邦大麻政策的最大幅度改革。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝
快訊／日氣象廳緊急開記者會！　6.7強震第一波海嘯已抵達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

日本氣象廳緊急開記者會！青森6.7強震　「第一波海嘯」已抵達

三摺手機登場！Galaxy Z TriFold 10吋大螢幕開賣　韓國5分鐘搶光

男撿球「攀越欄杆」安全網裂開3樓墜亡　球友全目睹

男衝火場救女鄰居被讚英雄　警揭「他就是縱火犯」謀殺罪被捕　

俄羅斯恐5年內動武！　北約秘書長警告「必須備戰」

快訊／日本青森外海6.7地震！發布「海嘯注意報」　最大震度4

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

日本氣象廳緊急開記者會！青森6.7強震　「第一波海嘯」已抵達

三摺手機登場！Galaxy Z TriFold 10吋大螢幕開賣　韓國5分鐘搶光

男撿球「攀越欄杆」安全網裂開3樓墜亡　球友全目睹

男衝火場救女鄰居被讚英雄　警揭「他就是縱火犯」謀殺罪被捕　

俄羅斯恐5年內動武！　北約秘書長警告「必須備戰」

快訊／日本青森外海6.7地震！發布「海嘯注意報」　最大震度4

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

沐浴鹽正夯但「物理性去角質」勿常用　醫：一般膚質每周頂多2次

不是黑道片!8+9的戀愛實境秀　互看不爽就打架

國際熱門新聞

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

即／日本青森外海6.7地震！最大震度4

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

澤倫斯基：美提烏軍後撤　設自由經濟區當緩衝

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

更多熱門

相關新聞

川普戰略報告「組隊壓制共軍」　黃暐瀚曝：要求日韓承擔更多責任

川普戰略報告「組隊壓制共軍」　黃暐瀚曝：要求日韓承擔更多責任

媒體人黃暐瀚昨（11日）表示，美國新版國安戰略報告指出，要在第一島鏈組隊壓制共軍的威脅，美國不能也不應該獨自承擔這項任務，川普總統要求日本、韓國、澳洲與印度承擔更多責任，增加國防開支，黃暐瀚認為，若各國一起加入打造強力軍事力量，結果將是「壓制解放軍，台海無戰事」。

川普簽AI全國標準令　又提習近平

川普簽AI全國標準令　又提習近平

2025回顧　台灣有事引爆日中美角力

2025回顧　台灣有事引爆日中美角力

宏都拉斯大選　選委會將「重驗15％選票」

宏都拉斯大選　選委會將「重驗15％選票」

Netflix、派拉蒙搶親大戰　川普點名CNN必須賣掉

Netflix、派拉蒙搶親大戰　川普點名CNN必須賣掉

關鍵字：

大麻川普行政命令聯邦合法化

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面