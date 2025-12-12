華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

▲川普據傳有意放寬大麻管制。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，美國總統川普準備透過行政命令，大幅放寬聯邦政府對大麻的限制，預計將其「重新分類」，從管制藥物第1級改為第3級，與部分常見處方止痛藥同等級。若此政策上路，將成為50多年來最大幅度的大麻政策改革。

6名知情人士透露，川普10日在橢圓辦公室的一場電話會議中，與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）討論此計畫。與會者還有大麻產業高層、衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）及醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人歐茲（Mehmet Oz）。

根據知情人士說法，強生提出多項研究數據表達反對立場，但被業界代表反駁。會議結束時，川普似乎已決定推動放寬大麻限制，但此計畫尚未敲定，總統仍可能改變心意。一名白宮官員也說，針對大麻管制重新分類一事，尚未做出最終決定。

▲大麻產業在美國具有數十億美元的龐大商機。（圖／路透）



這項改革承接自2023年拜登政府衛生官員的建議，但因緝毒局（DEA）的行政審查程序而延宕。川普今年8月曾表示正在「研究重新分類」議題，「有些人喜歡，有些人討厭，有些人完全反對大麻概念，因為它對兒童有害，也對更年長的人們有害。」

《華盛頓郵報》報導，大麻比以往任何時候都更容易取得，已在美國發展成一個數十億美元的產業，目前數十州與華府將醫療用大麻合法化，24州允許娛樂用大麻。值得注意的是，此政策並不會讓大麻除罪化或完全合法化，但將大幅降低研究障礙，同時有利於合法企業獲利。

律師潘寧頓（Shane Pennington）指出，川普不能單方面讓大麻法律鬆綁，但可指示司法部放棄一場懸而未決的行政法庭聽證會，並且發布最終法規，「這將是1970年代大麻被列為第1級管制藥物以來，聯邦大麻政策的最大幅度改革。」