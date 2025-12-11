替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

▲內政部近期不斷增加替代役男服役時的訓練內容。（圖／屏東縣政府提供）



記者陳家祥／台北報導

為加強替代役男服役期間的訓練，強化救災應變機制、提升災害應變能力，內政部今表示，自今年起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。另外，內政部也將推出替代役版的教召查詢系統「替代役備役召集預告查詢系統」，明年元旦上路，距離除役年齡較接近的民國79、80、81、82年次備役替代役男，將列為優先徵集的對象。

替代役訓練及管理中心、警政署與消防署今在內政部部務會報中報告「替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告」及「警察、消防替代役管理及運用狀況」案。

針對替代役役男精進管理數位化工作，替代役管理中心說明，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計115年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。

役政司長沈哲芳說，民國79、80、81、82年次的備役替代役男，就有可能放在第一階段，今年會被納入召訓對象，因為這幾個年次的役男沒有EMT-1、防災士證照等，因此是防災救護組、治安維護組訓練的對象。備役召集的計劃分配到各縣市後，警察、消防、民政、役政等單位就會透過名冊選員、分配時間場地，確定後就可以在第二階段查詢到。

沈哲芳表示，第一階段在明年元旦就會公布，第二階段要等實施計劃頒布到各縣市後，找到場地、師資後，就會盡快發布。但每個梯次的時間不同，由每個召訓單位視需求調整。

另外，沈哲芳說，替代役在全民國防兵力結構調整方案中，已經歸類為民防的人力支柱，為了更充實替代役的徵集訓練、在服役期間學習到更多，自今年起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，若不合格會要求返回調訓。

警政、民防替代役男部分，除配置各地方警察局分駐（派出）所，協助交通疏導、轄區巡邏、護童守望及預防犯罪（阻詐）宣導等多項工作外，也協助銀行匯款阻詐說明；同時，持續擴大替代役民防支援量能，協助機場旅客指引、安檢疏導等勤務，並配置役男協助高鐵、臺鐵各車站、各路段護車勤務及站體巡邏、旅客指引等任務。

消防替代役部分，除分配各縣市消防局協勤各項消防勤（業）務工作外，截至114年12月8日，計已累積2萬5,326名替代役男（含現役及備役）完成防災士培訓，成為全國最具規模的青年防災力量。未來也會將把替代役人力直接納入各級政府災害應變中心指揮體系管制運用，並讓防災協作中心能更有效運用替代役人力，提升地方政府災害韌性。

內政部長劉世芳表示，肯定警政、消防替代役男協勤的貢獻。特別是替代役役男結訓，都須取得防災士證照及EMT-1證照，不僅能提升役男個人、家庭及社會自救互助能力，未來在各行政機關任務協助上，也能運用相關訓練技能，圓滿完成各項交付任務。