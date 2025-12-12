支持助理抗議被酸收割　張啓楷嗆民進黨：你們不支持還扯後腿

▲民眾黨團「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

藍委陳玉珍力推「助理費除罪化」遭疑立委自肥，引發爭議，跨黨派助理工會幹部發起連署希望撤回提案，今（12日）上午更在立法院門口抗議。民眾黨立委張啓楷現身表達支持時，現場出現不少噓聲，他出席民眾黨團記者會時回應，他聽到的是肯定他支持修法的，「民進黨說我去收割，為什麼民進黨立委一個都不見了？跑去哪裡？民進黨立委躲去哪裡？你們不支持，還在那邊調皮搗蛋，還扯後腿」。

針對近期的助理費爭議，黃國昌說，之前已經回答過，民眾黨支持助理費的是「制度化」，非常重要的原則是公款公用。昨天在司法法制委員會也公開質詢過，請大家放心，民眾黨絕對不會支持像過去民進黨國務機要費除罪化那種粗暴的方式。

黃國昌提到，當初民進黨處理國務機要費除罪化時，是委員會沒有詢答、沒有討論，協商沒有討論，院會沒有大體討論、沒有逐條討論，只有民進黨用粗暴多數把國務機要費除罪化，「那段不堪的歷史，民眾黨立法院黨團絕對不會支持」。

張啓楷說，剛剛特別去關心國會助理朋友，絕大多數朋友都說謝謝啓楷委員，只有少數聽到喊「收割」、「兩面手法」；他說，剛剛記者詢問時用「嗆聲」這個字眼，「我聽到的是肯定吧，你說收割，肯定去是對的，去支持他們是對的」。

張啓楷說，民眾黨的訴求是要求公費公用，公費助理制度化都是對的，所以掌聲很多，「我更要問，你們說我去收割，民進黨立委為什麼一個都不見了？民進黨立委跑去哪裡？民進黨立委躲去哪裡？你們不支持，還在那邊調皮搗蛋，還扯後腿」。

張啓楷說，這兩個禮拜很多老朋友打來，說這是當初大家共同推動的，所以今天他一定要去，因為這跟民眾黨的訴求是一樣的，絕大多數民眾也認為是對的，「結果民進黨立委一個都沒來，還敢在那邊嗆聲說什麼我在收割，你們有真的尊重、照顧助理嗎？」

張啓楷強調，民眾黨態度，公費一定是公用、也一定制度化，也有自己的版本。他強調，陳玉珍委員有釋出善意，「今天工會新聞稿上面寫得清清楚楚，陳玉珍已經跟他們聯絡，活動完後去玉珍辦公室坐下來好好討論，這是往好的方向走，可以保障每一位公費助理權益，不只制度化，工作權也受到保障，我們都往好的方向在走」。