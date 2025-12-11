　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是！網嘆：好爸爸好老公

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

▲原PO表示，很多客人手機都放家人甜蜜合照，感嘆雙面人生太現實。(示意圖／記者邱中岳攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名酒店女網友爆料，「十個有九個男客手機桌布是老婆、小孩」，讓她直呼反差爆表。文章引發熱議，網友狂嘆「外人眼中好爸爸最噁心」、「不放家人照可能都忘了已婚」、「出來玩刻意亮出家室，是為了不被糾纏」。不過也有網友認為不能一概而論，「有些真的是談生意被迫應酬」。

一名女網友在Threads表示，在酒店接觸客人時，發現對方除了是已婚身分之外，大多還有一個共同現象，就是「十個有九個手機鎖定畫面是老婆、小孩」。

不少人留言共鳴，「我有朋友在做男男按摩，他看過客人手機鎖定畫面...是對方的老婆、女兒」、「這是真的，而且大多都是外人眼中好老公好爸爸形象...噁爆」、「因為手機內才是真愛啊」、「每日恐婚達成」、「養生會館的客人也是啊，還有全家福」、「而且很多偷吃的人，LINE是老婆小孩全家福照」、「汽車旅館的客人也是」、「如果不放，他根本就不記得自己有老婆小孩」。

也有網友點出背後心態，「當然要先讓酒店女知道他有妻小，自然能引來只想玩，而不需要負責的人」、「出來玩的必須亮出自己有家室，如果要纏著我，那是你自願的...我可沒逼你」。

但也有人替部分客人緩頰，「很多都是去酒店談生意的，有些業務都喝酒喝到會怕，沒事根本不會想去酒店」。

12/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是！網嘆：好爸爸好老公

關鍵字：

酒店客人老婆鎖定畫面合照

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
