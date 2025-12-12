不想分手！憲兵勒死同袍女友「還2度性侵屍體」　判無期徒刑定讞

▲憲兵許俊傑殺害女友並侮辱屍體，判處無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

憲兵許俊傑與同為憲兵、相識自高中的劉姓女友交往後，疑因懷疑對方變心，於2024年5月在爭執中將其勒斃，並兩度姦屍，劉女胞姊隔天發現後報警逮捕許男。檢方依殺人及侮辱屍體罪起訴。一審國民法官判處無期徒刑、褫奪公權終身，二審維持原判，最高法院也駁回上訴，全案定讞。

現年20歲的許男與死者劉女不只為軍中同袍，二人自高中時就為同學。高中畢業後分別簽下志願服役同意書，並一同進入憲兵指揮部服役，還分發到同一個單位。日久生情之下，2人成為男女朋友。但疑似因為許男掌控慾太強，一直懷疑劉女變心，終於釀成悲劇。

去年5月中，許男晚間持劉女給的家中鑰匙，進到劉女房間，劉女的胞姊當時也在家中，但看見2人對話平和，未多加注意，直到隔天上午，劉女胞姊因為約好要一起到桃園探望祖父，但妹妹卻一直沒有走出房門，劉姊在門外出聲詢問，但劉女卻僅以LINE回傳「收到」、「再等等」。

不料，過了1個小時劉女仍未出門，姊姊察覺有異，拍門呼喊劉女，但LINE這時竟傳來「妹妹死了」的訊息，胞姊衝入房內，發現蓋著棉被的劉女全身赤裸、斷氣躺在床上。房內的許男則衝出房門，試圖拿水果刀自殘但遭制止。警消人員趕赴現場，許男遭捕，劉女送醫後仍回天乏術。

許男被捕後表示，當晚9點多2人發生爭執，失手掐死劉女，越想越不甘心，還2度侮辱屍體，一直到了早上，胞姊找人時，才以劉女手機拖延，但紙包不住火，最後才坦承殺害劉女。檢方依照「現役軍人殺人」、「侮辱屍體」等罪提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，重判許男無期徒刑、褫奪公權終身，案件上訴二審，高等法院審理後駁回上訴，維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴，全案定讞。