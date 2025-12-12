若開戰「還能上班上課？」　蘇一峰點出1關鍵：中國人可以啊

▲苗博雅在直播中說的話，引起大眾討論。（圖／翻攝YouTube／台北百科全書）

記者曾筠淇／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課。然而，此話卻引起部分人砲轟，胸腔科醫師蘇一峰也表示，要不要上班、上課取決於「敵國投入的軍力和自己的國土大小」，中國人確實可以繼續上班、上課。

苗博雅11月26日於直播節目中指出，許多人對戰爭的印象來自電影與動畫，但現代戰爭並非所有人都在戰場，烏國部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學，台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息。苗博雅孩也補充，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。

蘇一峰則表示，戰爭時還要不要上課，取決於「敵國投入的軍力和自己的國土大小」，假設中國和台灣真的打起來了，「中國人就可以繼續上班上課啊」，網路上說台灣可以上班上課，實在一點意義都沒有，自己的國土大小、國力，還有中國的軍事力量，大家不清楚嗎？

針對反面意見，苗博雅9日晚間在Threads上發文回應，有人拿直播片段做文章，卻無法正確引用她實際講的話，「單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作」。