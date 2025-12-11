300國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　綠黨團、藍白1立委簽字挺助理

▲國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化，75個國會辦公室、252位助理要求撤案，10日尋求立委簽連署撤自肥條款，民進黨立委簽名聯署表達支持。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前，已獲跨黨派辦公室近300位助理簽名，卻也有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。連署發起人今（11日）在立法院邀請朝野立委共同連署，至截稿前，民進黨團已經簽署，而在野2黨僅陳昭姿一人現身簽名力挺，陳也表示，大家都有權利為自己發聲，「我辦公室每一位同仁都簽署」。

▼ 民眾黨立委陳昭姿成首位簽署挺助理的在野黨立委。（圖／記者杜冠霖攝）



由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每年多780萬「補助」，變相加薪。該案獲得一票藍委連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團日前召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。

而由國會助理個人所發起的撤案聯署，截至昨上午11時止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室、252位助理參與連署，並且持續增加中。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，立委應該是立法保障人民權益，國會助理也應該是協助立委制定福國利民法案，沒想到今天助理主動發起，為了捍衛自己的工作權、被迫挺身而出，甚至要面對雇用他們協助立法工作的老闆們，對抗這些自肥、有貪污意圖的立委，修法毀壞他們的工作機會跟未來。

鍾佳濱指出，國會助理制度是民主國家逐漸建立起來，跟立法院其他重要常規慣例，包含立法院職權行使法、議事規則、國會助理制度都是構成國會保障人民權益的地方，很遺憾國會助理必須自己挺身而出、捍衛權益。

鍾佳濱表示，民進黨團很多成員剛出社會時，選擇國會助理做第一份工作。被人民託付成為立委，也仰仗助理來支持、繼續完成人民託付工作，今天義無反顧站出來，不只是聲援國會助理，更是捍衛立法院一定要保障人民權益，立委不能修法侵犯人民工作權益、遑論為了自己貪汙意圖，破壞體制。

綠委陳秀寶表示，這次引起很大的風波，很多助理比立委還資深，在立院待的時間比立委還久，對整個制度、國會運作都是很重要得力助手，他們的權益、相關制度維護，當然責無旁貸要幫他們一起爭取，鼓勵助理一起站出來，立委不能因為私心破壞制度。

陳秀寶指出，立委有立委的規範、助理也有助理的，也許不完美但也有80分了，這是長久以來努力才有的保障，卻因為立委私心就要損害這些國會助理權益，非常不公平，陸續連署助理已經將近3百人，也許有些辦公室有壓力，但這是所有助理的事情、不分黨派，大家都應該為自己發聲。

陳秀寶強調，國會助理協助立委問政、議事運作，當有一天他們需要捍衛自己的權益時，他們也很焦慮，為什麼會有這種事情？這也是一個考驗，委員們面對事情時有助理協助，當助理遇到事情，委員也要陪他們一起努力，今天每個委員會都有議程，陸續會有委員表達立場。

白委陳昭姿表示，每個委員都有權利提出法案，但每一位認為被影響到權益的人，都一樣，當然有權利為自己受損的權益發聲，這是他們的心聲，提案是一件事、發聲是一件事，「我辦公室每一位同仁都簽署」。

▼民進黨團簽名聯署表達支持。（圖／記者湯興漢攝）





