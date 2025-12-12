三摺手機登場！Galaxy Z TriFold 10吋大螢幕開賣　韓國5分鐘搶光

▲三星推出強大「三摺機」Galaxy Z TriFold，結合AI功能，12日南韓搶先上市後5分鐘內被搶購一空。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

三星電子推出首款「三摺機」Galaxy Z TriFold，今（12）日起在南韓國內正式開賣，展現摺疊手機新形態。其採雙向內折設計，展開後可達10吋沉浸式大螢幕，摺疊最薄僅3.9毫米，尺寸相當於3個6.5吋智慧型手機並排，支援多功能應用與延伸模式，堪稱可放入口袋的AI小平板。上市首日，南韓即出現搶購潮，僅5分鐘後便宣告完售。

根據《韓聯社》，Galaxy Z TriFold採用全新雙向內折（In-Folding）設計，將螢幕兩側向內折疊，既能保護主螢幕，又能維持手機便攜性。展開後的10吋大螢幕提供沉浸式視覺體驗，厚度最薄處僅3.9毫米，摺疊後厚度為12.9毫米，為現行Galaxy Fold系列中最輕薄設計。

該機內建512GB儲存空間、16GB記憶體，單色「Crafted Black」款式售價359萬400韓元（約新台幣7萬6100元），以空機價（非電信合約機）在南韓銷售。

Galaxy Z TriFold的多工能力為最大亮點之一。使用者可透過大螢幕同時開啟最多3個應用程式，並可自由調整多重視窗大小與工作區配置。橫向並排螢幕可邊觀看影片邊閱讀評論，直向握持則適合專注閱讀文件。來電通知可即時回應而不打斷手邊操作。常駐工具列則能快速回到先前工作版面。

此外，手機還支援延伸模式（Extended Mode），可外接第二螢幕、藍牙滑鼠與鍵盤，讓Galaxy Z TriFold化身終極行動工作站。

在拍攝與效能方面，Galaxy Z TriFold搭載2億畫素廣角鏡頭，並使用「Galaxy用Snapdragon 8 Elite行動平台」處理器，提供專業級攝影與高效運算體驗。電池容量達5600mAh，三個螢幕分別配置獨立3Cell電池，支持最高45W快充，確保多工應用時的均衡供電。

三星也針對使用者對摺疊卷軸的擔憂強調，「這是三星迄今最精良的轉軸」，並加強螢幕吸震層，提高耐衝擊性。

購買服務方面，三星提供螢幕破損維修費用5折優惠，但Samsung Care+保固不適用。為了讓消費者提前體驗，南韓從本月9日起，在三星江南店及南韓全國20家實體店設置體驗區，吸引大批消費者排隊。

韓媒《紐西斯通訊社》指出，開售當天上午9時，南韓各大實體店與三星官網瞬間出現搶購潮，5分鐘內首批供貨即全部售罄，只剩下「貨到提醒」的通知。

三星計畫在南韓上市「三摺機」Galaxy Z TriFold後，陸續將該款手機推向中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國與美國等全球市場，但海外上市時間尚未公布。