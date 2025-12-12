　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

三摺手機登場！Galaxy Z TriFold 10吋大螢幕開賣　韓國5分鐘搶光

▲▼三星推出強大「三摺機」Galaxy Z TriFold，結合AI功能，12日南韓搶先上市後5分鐘內被搶購一空。（圖／達志影像）

▲三星推出強大「三摺機」Galaxy Z TriFold，結合AI功能，12日南韓搶先上市後5分鐘內被搶購一空。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

三星電子推出首款「三摺機」Galaxy Z TriFold，今（12）日起在南韓國內正式開賣，展現摺疊手機新形態。其採雙向內折設計，展開後可達10吋沉浸式大螢幕，摺疊最薄僅3.9毫米，尺寸相當於3個6.5吋智慧型手機並排，支援多功能應用與延伸模式，堪稱可放入口袋的AI小平板。上市首日，南韓即出現搶購潮，僅5分鐘後便宣告完售。

根據《韓聯社》，Galaxy Z TriFold採用全新雙向內折（In-Folding）設計，將螢幕兩側向內折疊，既能保護主螢幕，又能維持手機便攜性。展開後的10吋大螢幕提供沉浸式視覺體驗，厚度最薄處僅3.9毫米，摺疊後厚度為12.9毫米，為現行Galaxy Fold系列中最輕薄設計。

該機內建512GB儲存空間、16GB記憶體，單色「Crafted Black」款式售價359萬400韓元（約新台幣7萬6100元），以空機價（非電信合約機）在南韓銷售。

▲▼三星推出強大「三摺機」Galaxy Z TriFold，結合AI功能，12日南韓搶先上市後5分鐘內被搶購一空。（圖／達志影像）▲▼三星推出強大「三摺機」Galaxy Z TriFold，結合AI功能，12日南韓搶先上市後5分鐘內被搶購一空。（圖／達志影像）

Galaxy Z TriFold的多工能力為最大亮點之一。使用者可透過大螢幕同時開啟最多3個應用程式，並可自由調整多重視窗大小與工作區配置。橫向並排螢幕可邊觀看影片邊閱讀評論，直向握持則適合專注閱讀文件。來電通知可即時回應而不打斷手邊操作。常駐工具列則能快速回到先前工作版面。

此外，手機還支援延伸模式（Extended Mode），可外接第二螢幕、藍牙滑鼠與鍵盤，讓Galaxy Z TriFold化身終極行動工作站。

在拍攝與效能方面，Galaxy Z TriFold搭載2億畫素廣角鏡頭，並使用「Galaxy用Snapdragon 8 Elite行動平台」處理器，提供專業級攝影與高效運算體驗。電池容量達5600mAh，三個螢幕分別配置獨立3Cell電池，支持最高45W快充，確保多工應用時的均衡供電。

三星也針對使用者對摺疊卷軸的擔憂強調，「這是三星迄今最精良的轉軸」，並加強螢幕吸震層，提高耐衝擊性。

▲▼三星推出強大「三摺機」Galaxy Z TriFold，結合AI功能，12日南韓搶先上市後5分鐘內被搶購一空。（圖／達志影像）▲▼三星推出強大「三摺機」Galaxy Z TriFold，結合AI功能，12日南韓搶先上市後5分鐘內被搶購一空。（圖／達志影像）

購買服務方面，三星提供螢幕破損維修費用5折優惠，但Samsung Care+保固不適用。為了讓消費者提前體驗，南韓從本月9日起，在三星江南店及南韓全國20家實體店設置體驗區，吸引大批消費者排隊。

韓媒《紐西斯通訊社》指出，開售當天上午9時，南韓各大實體店與三星官網瞬間出現搶購潮，5分鐘內首批供貨即全部售罄，只剩下「貨到提醒」的通知。

三星計畫在南韓上市「三摺機」Galaxy Z TriFold後，陸續將該款手機推向中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國與美國等全球市場，但海外上市時間尚未公布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝
快訊／日氣象廳緊急開記者會！　6.7強震第一波海嘯已抵達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

日本氣象廳緊急開記者會！青森6.7強震　「第一波海嘯」已抵達

三摺手機登場！Galaxy Z TriFold 10吋大螢幕開賣　韓國5分鐘搶光

男撿球「攀越欄杆」安全網裂開3樓墜亡　球友全目睹

男衝火場救女鄰居被讚英雄　警揭「他就是縱火犯」謀殺罪被捕　

俄羅斯恐5年內動武！　北約秘書長警告「必須備戰」

快訊／日本青森外海6.7地震！發布「海嘯注意報」　最大震度4

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

日本氣象廳緊急開記者會！青森6.7強震　「第一波海嘯」已抵達

三摺手機登場！Galaxy Z TriFold 10吋大螢幕開賣　韓國5分鐘搶光

男撿球「攀越欄杆」安全網裂開3樓墜亡　球友全目睹

男衝火場救女鄰居被讚英雄　警揭「他就是縱火犯」謀殺罪被捕　

俄羅斯恐5年內動武！　北約秘書長警告「必須備戰」

快訊／日本青森外海6.7地震！發布「海嘯注意報」　最大震度4

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

沐浴鹽正夯但「物理性去角質」勿常用　醫：一般膚質每周頂多2次

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

國際熱門新聞

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

即／日本青森外海6.7地震！最大震度4

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

澤倫斯基：美提烏軍後撤　設自由經濟區當緩衝

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

電子入境卡標「中國台灣」！韓外交部回應了

更多熱門

相關新聞

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑

被稱為「加密貨幣之王」的Terraform Labs韓籍共同創辦人權渡衡（Do Kwon），因涉價值約400億美元的穩定幣暴跌詐欺案，美國紐約南區聯邦法院於當地時間11日裁定判處15年徒刑。

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮

紅雀火球男有意替南韓出征WBC

紅雀火球男有意替南韓出征WBC

川普簽AI全國標準令　又提習近平

川普簽AI全國標準令　又提習近平

日美防長通話40分鐘！美方態度曝光

日美防長通話40分鐘！美方態度曝光

關鍵字：

日韓要聞AI科技南韓三星電子摺疊機三摺機Galaxy Z TriFold

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面