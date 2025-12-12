國會助理抗議「助理費除罪化」　白委到場聲援卻因一事反遭圍剿

▲立法院助理工會抗議「助理費除罪化」修法，民眾黨立委張啓楷到場，引來噓聲。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委陳玉珍、國民黨團力推「助理費除罪化」修法惹議。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前，已獲跨黨派辦公室近300位助理簽名，卻也有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。而跨越藍綠白、多位國會助理今（12日）在立法院門口抗議，白委張啓楷突然現身表達支持，但據側面了解，因張啓楷是少數曾下令禁止助理連署的國會辦公室之一，引起現場一陣噓聲，面對記者詢問，張表示，「我到這裡就是表達最大的支持」、「好的事情大家一起響應不是收割」。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每年多780萬「補助」，變相加薪。該案獲得眾多藍委連署。不過國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團日前召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩審查。陳玉珍表示，不會撤案。

國會助理今齊聚立法院大門抗議，助理工會理事長、林思銘國會辦公室主任李永誠表示，助理要求很簡單，只是希望維持現有工作制度，陳玉珍昨天有釋出善意，等一下回去跟她面對面溝通，看會怎麼處理。

張啓楷到場後致詞表示，今天來這邊幫大家加油，自己對助理有很特別記憶跟意義，當初公費助理制度推動時，自己當記者都有參與，這幾天有很多很好朋友發聲，今天來強烈支持，國會助理公費制度要繼續下去，很高興等一下工會就可以跟陳玉珍委員善意溝通，期待問題可以化解。

但據側面了解，張啓楷是少數曾下令不准助理連署的國會辦公室之一，因撻伐聲四起，所以後來才開放。張啓楷到場也引起現場助理不滿，紛紛批評「收割」、「是否具體承諾反對陳玉珍提案？」、「為何禁止助理連署？」

現場記者詢問是否有下令禁止連署，張啓楷未正面回應，僅表示，「我到這裡就是表達最大的支持」、「好的事情大家一起響應不是收割」。