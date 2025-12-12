開戰可上班課？　黑熊學院「突破盲點」換2詞：答案呼之欲出

▲開戰仍可上班課？黑熊學院指出「換成颱風或地震，答案就清晰了」。圖為2017年漢光演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市議員苗博雅稱「開戰仍可上班課」持續延燒。黑熊學院指出，若把「戰爭」換成「颱風」或「地震」，戰爭時要不要上班上課，答案其實呼之欲出，所以戰時不是「只能放空等死」，敵方飛彈也不可能無限狂打，更何況台灣有「台灣海峽」作為天然的縱深與屏障。

黑熊學院在臉書表示，戰爭時要不要上班上課是近期熱門話題，如果換成「颱風」或「強震」，答案就很清晰了，顯然，有某些遭受衝擊比較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些地區完全不受影響，那就照常上班上課，「即便是停班停課的區域，有些人還是得風雨無阻的堅守崗位。」

文中強調，戰爭通常「不是連續」的砲火攻擊，因為飛彈很貴，不可能無限狂打，無論是一戰、二戰還是烏俄戰爭都一樣，沒被攻擊的地方，人民都要想辦法活下去，即便戰爭確實破壞了日常生活，但生活還是要過，飯還是得吃，人還是得想辦法生存。

黑熊學院舉例，烏俄戰爭時，烏克蘭的麵包店仍然能正常營業六小時。這不僅是因為烏克蘭有縱深，而是烏克蘭人民「努力想辦法繼續生活」，即便在領取物資的路上聽到防空警報，仍有辦法熟悉掌握避難動線。

許多人說台灣不像烏克蘭有縱深能區分前線與後方，但台灣與敵對勢力隔著4-6倍英吉利海峽，台灣海峽就是台灣天然的縱深與屏障，別忘了「登陸戰」就是敵人最難實現的情境，台灣人民不可能坐以待斃。

黑熊學院指出，無論何種型態，發生戰爭時都不會是「只能放空等死」。除了戰備、投入軍事部署外，國民經濟也會轉入臨戰或戰時經濟體制，就像是疫情期間，工作型態可能會改變，但社會機能不會停滯。

即便對手因無法登陸而使用昂貴的巡弋飛彈、彈道飛彈、長程火箭襲擊本島，但「戰史告訴我們，從來沒有一場戰爭是單靠空襲取得最後勝利的。」當然，台灣在面對戰爭的應變上還有許多地方要一起改進，而非唱衰、打口水戰，「中共最希望看到對方自亂陣腳，讓我們因為恐懼而什麼都不做。」