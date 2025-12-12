吳志中：最先進晶片製程留在台灣　 確保半導體產業鏈關鍵角色

▲外交部政務次長吳志中。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部政務次長吳志中日前接受法國「法新社」（AFP）駐台記者 Allison Jackson專訪。吳志中提及，台灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色，他也相信無論是美國或歐洲，若中國對台發動攻擊，基於自身「國家利益」考量都會作出回應。

對於外界建議將晶片生產移出台灣以分散風險的說法，吳志中在法新社的專訪中表示，台灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資「仍與台灣緊密相連」，單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生」。

此外，吳志中直指，儘管中國軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，台灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色。

吳志中接著說明，他相信無論是美國或歐洲，若中國對台發動攻擊，基於自身「國家利益」考量都會做出回應，且美國的利益與台灣的利益在許多方面恰為一致。

吳志中強調，台美間的共同利益，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益，顯見台灣不只是中國單方面所宣稱的核心利益，同時，更是美國的核心利益。

最後，談及美國新政府可能採取製造業回流及關稅政策，吳志中認為，要在其他國家複製台灣完整的半導體生態系極具挑戰，因為台灣擁有非常特殊的半導體製造文化。