藍營2026台中市長內參民調曝光　江啟臣支持度41.4%輾壓楊瓊瓔

▲江啟臣、楊瓊瓔爭取台中市長提名。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026台中市長選舉在國民黨選情緊繃，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取出線。一份藍營內參民調今（11日）曝光顯示，支持江啟臣角逐台中市長的比例爲41.4%，支持楊瓊瓔參選的比例為12.9%。若與民進黨潛在競爭對手、綠委何欣純對比，江支持度39.9%、何為19.9%；楊則以28.2%支持度對上何的26.8%，領先僅不到2個百分點。

據掌握，最新藍營內部民調以江啟臣、楊瓊瓔及何欣純做互比及對比統計。民調首題以江、何兩人對比，江拿下39.9%支持度，何則是19.9%，都支持的比例為0.8%，都不支持的比例為5.2%，不表態、無反應的比例為34.3%。接著又以楊、何兩人對比，楊僅拿到28.2%支持度，何則是上升至26.8%，都支持的比例為0.4%，都不支持的比例為7.1%，不表態、無反應比例為37.5%。

此外，該份內部民調中詢問「國民黨內想要參選台中市長的人有江啟臣跟楊瓊瓔，兩人中您會投票支持哪一位做市長？」，江拿下41.4%支持度大勝楊的12.9%，都支持的比例為4.6%，都不支持者有11.6%，不表態、無反應比例為29.5%。

至於台中市長盧秀燕的施政滿意度，該份民調結果顯示盧的滿意度高達67.5％、不滿意度25.2％，無反應7.4％。

該份民調結果顯示，受試者中有23.7%自認是泛藍陣營支持者，18.1%為泛綠陣營選民，民眾黨支持者佔8.7%，無特定政黨立場有42.4%，不表態者有7.1%。受試者年齡部分，20至29歲14.6%、30至39歲17.4%、40至49歲20.3%、50至59歲17.4%、60至69歲15.8%、70歲以上12.4%，不表態者1.8%。