　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營2026台中市長內參民調曝光　江啟臣支持度41.4%輾壓楊瓊瓔

▲盧秀燕,江啟臣,楊瓊瓔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔爭取台中市長提名。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026台中市長選舉在國民黨選情緊繃，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取出線。一份藍營內參民調今（11日）曝光顯示，支持江啟臣角逐台中市長的比例爲41.4%，支持楊瓊瓔參選的比例為12.9%。若與民進黨潛在競爭對手、綠委何欣純對比，江支持度39.9%、何為19.9%；楊則以28.2%支持度對上何的26.8%，領先僅不到2個百分點。

據掌握，最新藍營內部民調以江啟臣、楊瓊瓔及何欣純做互比及對比統計。民調首題以江、何兩人對比，江拿下39.9%支持度，何則是19.9%，都支持的比例為0.8%，都不支持的比例為5.2%，不表態、無反應的比例為34.3%。接著又以楊、何兩人對比，楊僅拿到28.2%支持度，何則是上升至26.8%，都支持的比例為0.4%，都不支持的比例為7.1%，不表態、無反應比例為37.5%。

此外，該份內部民調中詢問「國民黨內想要參選台中市長的人有江啟臣跟楊瓊瓔，兩人中您會投票支持哪一位做市長？」，江拿下41.4%支持度大勝楊的12.9%，都支持的比例為4.6%，都不支持者有11.6%，不表態、無反應比例為29.5%。

至於台中市長盧秀燕的施政滿意度，該份民調結果顯示盧的滿意度高達67.5％、不滿意度25.2％，無反應7.4％。

該份民調結果顯示，受試者中有23.7%自認是泛藍陣營支持者，18.1%為泛綠陣營選民，民眾黨支持者佔8.7%，無特定政黨立場有42.4%，不表態者有7.1%。受試者年齡部分，20至29歲14.6%、30至39歲17.4%、40至49歲20.3%、50至59歲17.4%、60至69歲15.8%、70歲以上12.4%，不表態者1.8%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉罹癌再曝近況：感覺好多了
獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒
體感探7度！　冷氣團報到影響時間曝
77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

民調：5成4民眾支持1.25兆經費建立「台灣之盾」

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

內政部預告修法　縣市首長、涉國安者赴陸探親奔喪限三親等

藍營2026台中市長內參民調曝光　江啟臣支持度41.4%輾壓楊瓊瓔

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

高雄狂冒垃圾山！市府脫口「主動稽查不像前朝」　藍議員轟傲慢

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

民調：5成4民眾支持1.25兆經費建立「台灣之盾」

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

內政部預告修法　縣市首長、涉國安者赴陸探親奔喪限三親等

藍營2026台中市長內參民調曝光　江啟臣支持度41.4%輾壓楊瓊瓔

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

高雄狂冒垃圾山！市府脫口「主動稽查不像前朝」　藍議員轟傲慢

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

翁立友跟五月天阿信都是50歲！　他驚訝發聲：我們成就差太多

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

崑山科大、砲訓部結盟！　簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

【您好，借冰一下】當你在北海道買了冰淇淋又突然想吃拉麵：

政治熱門新聞

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

300位國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　藍白僅1立委簽字挺助理

裝修公司5.9億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

他估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

封小紅書　劉寶傑：國民黨爛民進黨蠢

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

連環爆　凌濤揭「衛浴專家」承攬國軍5.9億標案

快訊／藍推助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

政院拍板人工生殖法脫鉤代理孕母　范雲：兼顧兒童利益及女性生育權

更多熱門

相關新聞

盧秀燕現身民進黨團交接　新總召面前保證1事

盧秀燕現身民進黨團交接　新總召面前保證1事

台中市議會民進黨團今(11)日舉行新舊任黨團幹部交接，市長盧秀燕率領市府團隊前往觀禮，卸任總召王立任將印信交給新任總召周永鴻。周永鴻指出，明年將迎接選舉，他希望擴大幹部群，包含副總召、總幹事、書記長、執行長等，市長盧秀燕除了表達恭賀外也表示，明年正值選舉年，保證市府會公正、公平。

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

禁小紅書、推小橘書　學者分析綠營策略：「請君入甕」強化抗中

禁小紅書、推小橘書　學者分析綠營策略：「請君入甕」強化抗中

關鍵字：

國民黨江啟臣楊瓊瓔盧秀燕2026台中市長

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面