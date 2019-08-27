法國將開放女同性戀者適用「人工生殖法」　出生證明母母取代父母

▲法國女性多次上街遊行請求允許開放人工生殖法。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者陳宥芯／綜合報導

法國司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）26日接受BFMTV訪問表示，一旦女同性戀者開放適用人工生殖法（PMA），未來嬰兒的出生證明上將會註明「母親」及「母親」，並且把分娩的媽媽名字放在第一位；此外，國會也預計將於9月24日研討是否要擴大醫學人工生殖的適用對象。

貝魯貝指出，她拒絕把現行的「父親」及「母親」更改為「家長一」、「家長二」，因為以現實來看，同性戀者所生的嬰兒是同時擁有2位媽媽，所以出生證明上一定要標記2位母親的名字，當人工生殖的嬰兒長到18歲之後，就可以把精子供應者的性名公開，讓孩子知道爸爸是誰。

▼法國司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，反同性婚姻的天主教示威遊行領導人露多芳（Ludovine delaRochère）表示，司法部長的行為對孩子而言是一個大謊言，也是極大的問題，因為孩子不可能是2個女人結合所生的，若假裝是那更不正常。此外，該作法也完全剝奪了父親的權利，一個媽媽對孩子來說具有獨特性，同樣的爸爸也是不可或缺的存在。

儘管法國2013年就承認同性婚姻與異性婚姻在法律上具有相同的地位，但目前國內仍只允許不孕症的異性夫婦可以使用人工生殖法。對此，總統馬克宏（Emmanuel Macron）基於平等原則，多次公開表示，自己支持人工生殖法應該要開放給所有女性，包括同性戀者或單身女子。

根據法國公眾意見機構（IFOP）民調顯示，當地有64%的受訪者贊成女同性戀者能使用人工法生育，66%則同意單身女子也適用。然而當地也有許多反對的聲音，因此政府若要順利通過法案，將不得不面臨社會上的多重阻礙，像是即將要到來的「國家統一抗議生物倫理法案」遊行，預計在10月6日首都巴黎舉行。

▼法國司法部長貝魯貝接受BFMTV訪問影片。（貼文／Twitter／BFMTV）