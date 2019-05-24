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同婚合法…男同志娶女同志「形式婚姻」卻無法落幕　試管嬰兒怕生不出男丁

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▲▼517同婚專法表決三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣5月24日開始開放同性伴侶登記結婚。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

5月24日是台灣同婚合法正式上路第一天，一大早不少同性伴侶牽著自己的另外一半準備「結婚」，婚姻平權大平台更找來20對同志新人一起辦理登記並且換發身分證件，這一刻起除了新人們感受到喜悅，也讓其他亞洲國家的LGBTQ更加有勇氣面對未來的傳統困境。

綜合陸媒報導，過去在保守風氣相當重的中國，曾有些同志因為背負著「家庭責任」必須「隱性埋名」的在社會體制下生存，形式婚姻也就因應著長輩的需求，案例出現的越來越多，其中包括男同志找女同志結婚，但其實雙方私下根本幾乎沒有互動，就是為了要「做足場面」給長輩看。

一名女同性戀者小雅表示，自己曾經和家人坦白說要出櫃，但是母親幾乎不能接受，最後只能選擇找了男同志「讓媽媽假裝以為自己是異性戀」，甚至還辦了一場婚禮，但卻讓小雅真實生活中的另外一半在婚禮上相當煎熬。「畢竟要看著小雅跟一個男生走進婚禮，接受大家的祝福，心裡還是很痛。」小雅的伴侶說道。

▲男同志徵形式婚姻的女生。（圖／翻攝自批踢踢）

▲男同志徵形式婚姻的女生。（圖／翻攝自批踢踢）

甚至到了逢年過節，小雅跟形式結婚的男同志，還要在上演一齣吃年夜飯的戲碼，面對親戚的詢問、公婆的關心，說真的讓小雅跟「形式上的老公」相當的無奈，但畢竟既然已經做了，就得把戲都做足。然而不單單是民風保守的中國，在台灣也有這樣的「形式婚姻」需求在網路上徵求。

同樣是因為在傳統傳宗接但的壓力下，這名男同志網友在「批踢踢」上發文表示，希望可以找到女同志可以幫忙做試管嬰兒並且共組「形式家庭」，更提到「希望可以生兩個孩子，但如果是生女的也就認命了，不必擔心生孩子會有工作跟生活費的問題」，看在一般人眼裡在簡單不過的婚姻，如今即便開放合法登記，更多的是如何跳脫傳統眼光，面對世俗長輩的批評與考驗。

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關鍵字：同婚,合法,台灣,形式婚姻,同性戀

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