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陳其邁視察屏東：中央前進指揮所！最快速度將災情損害降到最低

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▲陳其邁屏東視察災情。（圖／翻攝自臉書）

▲陳其邁屏東視察災情。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁24日南下屏東，視察白鹿颱風造成的災情。他強調，中央各相關單位目前已在恆春鎮公所設置前進指揮所，隨時就近指揮調度，盼用最快速度將災情損害降到最低。

陳其邁表示，白鹿颱風稍早已經自屏東滿州鄉登陸，南部各地風強雨驟，行政院長蘇貞昌一大早就到中央應變中心，「中央及地方第一線的同仁，整夜未眠，緊盯著雨勢，絲毫不敢鬆懈。」

陳其邁表示，在立委莊瑞雄、周春米陪同下，24日率水利署同仁到恆春視察東門溪滯洪池，這個滯洪池蓄水量70萬立方公尺，主要肩負東門溪上有溪水集水，避免洪水淹進恆春市區，「我也要求第七河川局務必在颱風過後加速東門溪下游堤防工程進行，並針對台26線易淹水低窪地區，儘速提出改善計畫方案，解決排水的問題。」

陳其邁說，自己接著到佳冬鄉視察茄冬鄉羌園排水，位在台17線的羌園一帶地勢低窪，過去大雨一來常導致內水流不進林邊溪，是易淹水致災地區，中央已將其納入水患治理計畫，投入28億元整治，雖已有初步成效但仍要審慎戒備。目前除了設有3座抽水站，更部署了50台大型移動式抽水站隨時待命因應，已經要求水利署盤點常淹水地區，應評估增設抽水站。

陳其邁提到，他也到高屏溪攔河堰，關心大高雄地區供水情形，「過去每遇颱風襲台，往往導致原水濁度飆升至10000NTU以上，因而停水影響民生。目前高屏溪濁度為1300NTU，還在容許範圍，水利署南區水資源局已從南化水庫調46萬頓及10萬頓伏流水備用，確保大高雄地區供水穩定。」

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關鍵字：陳其邁,颱風

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