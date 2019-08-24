韓國瑜勘災後神隱被「國家機器」拍到去飯店　他PO照片還原真相

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韓國瑜勘災後「神隱」被拍到去飯店　陳宜民PO照片還原真相！

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▲▼網友拍下韓國瑜到蓮潭會館用餐，還自嘲「我就是國家機器」。（圖／翻攝自「堵系会社」臉書）

▲網友拍下韓國瑜到蓮潭會館用餐，還自嘲「我就是國家機器」。（圖／翻攝自「堵系会社」臉書）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

白鹿颱風襲台，高雄市長韓國瑜取消原本的台中選舉行程，留守高雄防災應變中心，24日一早8點就親自坐鎮，召開防災會議，之後又接連跑兩個行程勘災，展現市長風範。但他中午時被網友拍到現身左營蓮潭會館，該名網友說「颱風天在這用餐不怕被做文章嗎？」，更語帶嘲諷自稱「我就是國家機器啦！」。

這名網友在臉書社團「堵系会社」PO文，稱自己看到韓國瑜原本跟一位中年男子在餐廳角落用餐，「好像假裝低調」，但後來韓去上廁所，就引起一陣小騷動，「不知道是想低調還是想高調」，註解更寫下「不是說怕有人監視？怕的話有隱密包廂幹嘛不用？」，質疑韓是刻意被做文章、再來反黑回去。

▲▼網友拍下韓國瑜到蓮潭會館用餐，還自嘲「我就是國家機器」。（圖／翻攝自「堵系会社」臉書）

▲網友質疑韓國瑜現身飯店是刻意做文章。（圖／翻攝自「堵系会社」臉書）

事實上，韓國瑜24日一早先是準時召開防災會議，接著到仁武、永安視察防颱準備情形，下午他沒有公開行程，而是由副市長李四川坐鎮防災應變中心，立委陳宜民下午3點多PO出「真相」，原來韓國瑜現身蓮潭會館，是為了到會場向「登革熱防治國際會議」的講者們致意，而且只停留大約5分鐘。而韓國瑜今晚8點也將回到應變中心，召開第二次防災會議。

▲▼網友拍下韓國瑜到蓮潭會館用餐，還自嘲「我就是國家機器」。（圖／翻攝自「堵系会社」臉書）

▲陳宜民PO出照片，還原韓國瑜現身蓮潭會館「真相」。（圖／翻攝自立委陳宜民臉書）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,白鹿,颱風,防災,蓮潭會館,陳宜民

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