「白鹿」消風中！本島最快23:00脫離暴風圈　花東有望晚間解陸警

記者胡順惠／台北報導

輕颱「白鹿」16時10分從高雄楠梓出海，登陸3小時隨即快閃！氣象局技正黃樁喜表示，颱風強度將持續減弱、暴風範圍都有稍縮小的趨勢，颱風將在巴士海峽重整，重整後再往中國大陸移動，屏東、高雄雨勢風力將增強，本島脫離暴風圈的時間點約落在深夜23時至25日清晨2時，晚間有望解除花蓮、台東陸上颱風警報，西半部則要等到深夜，金門澎湖離島則要等25日上午。

▲白鹿颱風擦邊快閃。（圖／NCDR）

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黃樁喜說，目前花蓮、台東累積雨量都已經超過400毫米，宜蘭、南投、屏東也有豪雨及大豪雨發生可能，東半部下雨持續到晚上，西半部風雨會明顯增長，雖然颱風過去3小時受到地形影響，強度略為減弱，但仍維持輕度颱風，暴風圈仍壟罩在台灣東部、東南部、澎湖及南投、彰化以南陸地，還是不可以掉以輕心。

據17時30分最新海上陸上颱風警報資料顯示，「白鹿」正以每小時24公里速度朝西北西前進，目前位於高雄的西北方約 20 公里海面上，瞬間最大陣風每秒 35 公尺（約每小時 126公里），相當於12 級風，七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

▲白鹿颱風13時左右從屏東縣滿州鄉登陸。（圖／RAMMB）

氣象局技正黃樁喜表示，白鹿颱風16時10分從高雄楠梓出海，從西北西方向進入中國大陸的機率最高，台東已經有焚風發生，花蓮以南、南投、彰化以南風雨最大，颱風出去後，在巴士海峽重整，屏東、高雄雨勢風力將增強，本島脫離暴風圈的時間點約落在深夜23時至25日清晨2時。

黃樁喜說，上半天到下午風雨較強落在東側，近中心登陸的風力沒那麼強，下午屏東、高雄、台南沿海風力增強到10級陣風，深夜才會逐漸減弱，澎湖要到明天上午才減弱。他說，白鹿是輕度颱風，結構比較鬆散，進入到陸地的過程中，有大範圍的風繞過來，在屏東附近進行重整，移往台灣海峽南部重整再往中國大陸移動。

▲白鹿颱風預測路徑。（圖／氣象局）

陸上颱風警報區域包含花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門地區等11縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

海上颱風警報區域則為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。