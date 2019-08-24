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金門縣宣佈晚間停班停課　輕颱白鹿直撲　閩粵嚴陣以待

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▲▼白鹿颱風擦邊快閃。（圖／NCDR）

▲輕颱白鹿24日下午中心已離開台灣本島。（圖／NCDR）

記者魏有德／綜合報導

輕颱「白鹿」24日下午13時於屏東滿州鄉登陸，颱風中心經過3小時便出海朝大陸福建方向移動。位於颱風路徑上的金門縣傍晚宣佈24日晚上停班停課，25日則待稍晚通知。此外，大陸中央氣象台預計「白鹿」將於24日夜間至25日清晨於福建漳浦到廣東惠來一帶沿海登陸，福建多處已感受到外圍環流帶來的強風，廈門航空也取消多架次航班。

▲金門縣長楊鎮浯在臉書貼文提醒民眾防範強陣風。（圖／翻攝躍動金門-楊鎮浯臉書）

▲金門縣長楊鎮浯在臉書貼文提醒民眾防範強陣風。（圖／翻攝躍動金門-楊鎮浯臉書）

金門縣長楊鎮浯在臉書（facebook）上發文表示，輕颱白鹿預計會為金門帶來強陣風與間歇強降雨，縣府團隊已會同各局處與中央單位積極做好防颱準備。楊鎮浯提醒民眾，白鹿颱風雖屬輕颱，但路徑與莫蘭蒂颱風類似，各單位不可輕忽，預估颱風的瞬間陣風可達13級，非必要也請不要外出。

綜合陸媒報導，受輕颱白鹿外圍環流影響，福建多地24日已狂風大作，大陸中央氣象台發佈颱風黃色預警，預估登陸強度為強熱帶風暴級（10-11級）。廣東省防總已啟動防颱風Ⅳ級應急回應，相關地市和部門正部署颱風防禦工作。福建省24日上午也將防颱風應急回應提升至三級，並撤離漁船9926艘。

▲廈門航空官方微博表示，已取消128架次航班。（圖／翻攝大陸網站）

▲廈門航空官方微博表示，已取消128架次航班。（圖／翻攝大陸網站）

此外，大陸廈門航空、東方航空皆取消24日部份飛往福建、廣東一帶的航班。據廈航官方微博指出，由廈門飛往雪梨、溫哥華的班機由提前至晚間22時提前至20時35分出發，自24日中午12時起至25日14時，已取消128架次航班。

東方航空公司也透過微博表示，受第11號颱風「白鹿」影響，為確保航班運行安全，決定取消24日實際執飛廈門、福州、汕頭等地進出航班，後續將根據颱風發展趨勢，適時調整航班運行。
 

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關鍵字：金門,白鹿,颱風,廣東,福建,特派現場

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