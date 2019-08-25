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白鹿登陸福建！海、陸警上午陸續解除　豪、大雨彈續炸「南高屏8縣市」

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▲▼白鹿颱風。（圖／中央氣象局）

▲白鹿颱風遠離台灣，但受到外圍雲系影響，南高屏7縣市仍有大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

白鹿遠離台灣，颱風中心在上午7點左右進入大陸福建，氣象局8點30分已解除解除金門陸警，並預估在11點30分解除白鹿海警。但受到颱風外圍環流影響，氣象局仍持續針對南高屏等7縣市發布大雨特報，其中台東山區要防豪雨發生。

【10:10更新】：颱風外圍環流影響，氣象局更新大雨特報範圍，針對屏東縣及台東縣發布豪雨特報，台南以南、宜蘭、花蓮、澎湖及金門地區發布大雨特報。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲8縣市持續豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局簡正伍婉華表示，白鹿颱風已在上午7點進入福建，但颱風外圍環流仍會影響，目前在金門、澎湖、基隆北海岸還是有9級強陣風，東半部有7-8級、南部也有6級，今天在沿海地區也要留意有比較強的陣風發生。

在降雨部分，目前降雨已比清晨緩和許多，但颱風外圍環流以及今天午後的熱對流發展，還是會有比較強的雨勢，氣象局也持續發布大雨特報，在台東山區要留意豪雨發生，花東平地、台南以南、中部以北山區以及金門澎湖有大雨發生機率。

▲▼白鹿颱風。（圖／中央氣象局）

▲隨著白鹿遠離，各地雨勢將越來越趨緩，周一僅恆春、東南部地區要留意短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

至於未來天氣，周一在恆春、東南部地區仍有短暫陣雨，周二、三降雨更緩和，午後雷陣雨範圍比較偏山區。周四以後可能又有低壓接近南方海面，但發展及移動狀況還要持續觀察，屆時南部、東南部會有短暫下雨狀況，其他地區仍偏午後雷陣雨為主。

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關鍵字：白鹿颱風,颱風,氣象局,氣象雲

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