　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五度夜襲「舒淇許願池」！日月潭文武廟遭竊　男徒手撈硬幣下場曝

 ▲19歲陳男半夜與學姊到廟裡拜拜，見許願池中有滿滿的硬幣，心生歹念通通撈光。

▲日月潭文武廟內許願池設立兩座聚寶盆，供香客投擲硬幣許願。（資料照／記者白珈陽翻攝，下同）

記者莊智勝／南投報導

南投縣日月潭知名景點文武廟2011年興建時，由影星舒淇捐贈400萬元設立兩座「聚寶盆」，供香客投擲硬幣許願，未料竟成宵小行竊目標。一名杜姓男子114年7月間五度趁著凌晨時分騎機車到文武廟，徒手在許願池中「撈硬幣」，總計得手5400元。南投地院法官審理後，依竊盜罪判處杜男有期徒刑3月，得易科罰金，犯罪所得全數沒收。

判決書指出，杜男民國111年間就曾犯下竊盜案，遭南投地院判處有期徒刑7月確定，並於113年3月6日縮短刑期執行完畢，未料重獲自由的杜男仍不知悔改，將歪腦筋動到文武廟的聚寶盆許願池上，114年7月15日凌晨1時許，杜男騎著機車到文武廟後方停放，隨後徒步走進廟內，為避免監視器拍攝，還翻過階梯圍牆造景，並跳進許願池中徒手撈硬幣，得手後再騎乘機車離開現場。

杜男首次行竊得手1500元後食髓知味，又於同年7月21日凌晨3時許、7月23日凌晨3時許、7月24日凌晨4時許、7月25日凌晨4時許以同樣手法闖進文武廟許願池中大撈特撈，每次得手約900元至1500元不等，五度行竊合計犯罪所得共5400元。直到8月5日，廟方守衛李男發現遭竊後報警，警方調閱監視器始知上情，並依竊盜罪嫌將杜男逮捕到案，偵訊時杜也對犯行坦承不諱。

據了解，舒淇是文武廟的虔誠信徒，2011年舒淇與母親到廟內拜拜時發現廟方正在籌建許願池，於是慷慨捐贈400萬元，協助廟方在池中設立兩座聚寶盆，供香客投擲硬幣許願，其中一座聚寶盆更刻有舒淇本名「林立慧」，在舒淇的加持下，聚寶盆也成為影迷朝聖景點。

由於許願池池水不深，且投擲硬幣的香客絡繹不絕，因此也成了宵小覬覦的目標，2019年就曾傳出竊案，撈光池內6000元的香油錢；此次許願池遭杜男盯上，五度趁夜闖入行竊，南投地院法官審理後，依竊盜罪判處杜男有期徒刑3月，得易科罰金，同時全數沒收犯罪所得。

▼聚寶盆是由影星舒淇於2011年時曾捐贈400萬協助廟方所設，一時之間聲名大噪。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲影星舒淇2011年時曾捐贈400萬協助廟方興建許願池。（圖／記者白珈陽翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

【睡到發怪聲】虎斑貓吹暖氣爽睡 被媽叫醒臉超臭

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

更多熱門

相關新聞

跨年煙火TOP 10！　全台熱門觀賞地大公開

跨年煙火TOP 10！　全台熱門觀賞地大公開

跨年夜怎能少了繽紛璀璨的煙火秀！如果跨年夜要選一個最有「儀式感」的瞬間，那一定是抬頭看著煙火劃破夜空那刻，不管你是在河邊跟好友倒數，還是躲在自己的秘境觀賞，都會被那束光點醒：新的一年真的到了。而當全台倒數聲響起，各城市也準備端出最吸睛的跨年煙火，像今年頗受矚目的新北跨河煙火，以完成合龍的淡江大橋為背景，在20時26分施放13分14秒橫跨淡水河的煙火，為全台首發迎接2026年，浪漫程度完全讓人招架不住！

日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

民眾質疑日月潭水庫排砂汙染水源　台電回應了

民眾質疑日月潭水庫排砂汙染水源　台電回應了

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

全國旅館盃餐旅服務競賽　12/4日月潭畔登場

全國旅館盃餐旅服務競賽　12/4日月潭畔登場

關鍵字：

日月潭文武廟舒淇許願池

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面