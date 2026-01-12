五度夜襲「舒淇許願池」！日月潭文武廟遭竊　男徒手撈硬幣下場曝

▲日月潭文武廟內許願池設立兩座聚寶盆，供香客投擲硬幣許願。（資料照／記者白珈陽翻攝，下同）

記者莊智勝／南投報導

南投縣日月潭知名景點文武廟2011年興建時，由影星舒淇捐贈400萬元設立兩座「聚寶盆」，供香客投擲硬幣許願，未料竟成宵小行竊目標。一名杜姓男子114年7月間五度趁著凌晨時分騎機車到文武廟，徒手在許願池中「撈硬幣」，總計得手5400元。南投地院法官審理後，依竊盜罪判處杜男有期徒刑3月，得易科罰金，犯罪所得全數沒收。

判決書指出，杜男民國111年間就曾犯下竊盜案，遭南投地院判處有期徒刑7月確定，並於113年3月6日縮短刑期執行完畢，未料重獲自由的杜男仍不知悔改，將歪腦筋動到文武廟的聚寶盆許願池上，114年7月15日凌晨1時許，杜男騎著機車到文武廟後方停放，隨後徒步走進廟內，為避免監視器拍攝，還翻過階梯圍牆造景，並跳進許願池中徒手撈硬幣，得手後再騎乘機車離開現場。

杜男首次行竊得手1500元後食髓知味，又於同年7月21日凌晨3時許、7月23日凌晨3時許、7月24日凌晨4時許、7月25日凌晨4時許以同樣手法闖進文武廟許願池中大撈特撈，每次得手約900元至1500元不等，五度行竊合計犯罪所得共5400元。直到8月5日，廟方守衛李男發現遭竊後報警，警方調閱監視器始知上情，並依竊盜罪嫌將杜男逮捕到案，偵訊時杜也對犯行坦承不諱。

據了解，舒淇是文武廟的虔誠信徒，2011年舒淇與母親到廟內拜拜時發現廟方正在籌建許願池，於是慷慨捐贈400萬元，協助廟方在池中設立兩座聚寶盆，供香客投擲硬幣許願，其中一座聚寶盆更刻有舒淇本名「林立慧」，在舒淇的加持下，聚寶盆也成為影迷朝聖景點。

由於許願池池水不深，且投擲硬幣的香客絡繹不絕，因此也成了宵小覬覦的目標，2019年就曾傳出竊案，撈光池內6000元的香油錢；此次許願池遭杜男盯上，五度趁夜闖入行竊，南投地院法官審理後，依竊盜罪判處杜男有期徒刑3月，得易科罰金，同時全數沒收犯罪所得。

▼聚寶盆是由影星舒淇於2011年時曾捐贈400萬協助廟方所設，一時之間聲名大噪。（圖／記者白珈陽翻攝）