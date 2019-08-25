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「要他早點回家卻慘死！」颱風夜樹倒奪命　18歲男「右胸穿刺」血流乾

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▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白鹿颱風侵台，8月24日深夜在台南市安南區發生18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死。死者家屬25日上午難過哭訴，接到通知、趕到醫院時兒子早已死亡，血也都流乾了，兒子8月29日將要當兵，因此颱風夜叫他早些回家，沒想到發生意外身亡。

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這起死亡意外發生在台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，消防局勤務中心24日深夜11時49分接報，該處發生交通事故，安南分隊派出救護車前往救護，現場發現1名機車騎士，被路樹壓在底下，右胸有開放性傷口，且已無呼吸心跳，馬上送台南市立安南醫院急救，但因右胸穿刺傷，急救無效於25日凌晨宣告不治身亡。台南警三分局警方查出死者是住在安南區的18歲林姓男子，警方在案發後到場勘查蒐證繪測，希望能釐清車禍發生原因。

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者父親25日上午表示，他是接到警方電話通知到警所做筆錄，才獲知兒子死亡的惡耗，他要求警方載他重回現場查看，他回到出事現場時，樹木已由環保局清除處理完畢，兒子機車倒在快車道，因颱風天孩子的媽媽打電話叫兒子早點回家，沒想到發生此事，他從晚上一直傷心不捨到現在。兒子24日晚上8時多出門就沒有來，這樣叫誰能接受。

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局護人員搶救林姓騎士，緊急送醫仍傷重不治。

林父說，他接到醫院電話說傷勢嚴重搶救無效，他們馬上趕到醫院，趕到醫院兒子早已沒了生命，血也都流乾了，至今心情仍無法平復，他現在在等檢察官通知相驗，有人跟他說可以申請國賠，但目前還沒有心思想這件事。

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林父哽咽表示，他很心疼不甘，兒子下周四（8月29日）要服兵役，24日晚上騎機車外出訪友，兒子平日很貼心孝順，高中差一學期就肆業，到友人處工作賺錢，目前改到其他友人處學裝冷氣機，說這樣以後岀路較好，家人實在無法接受這個惡耗。

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，白鹿颱風侵台，台南市防災中心採一級開設，台南市警局長周幼偉指示各分局，因路樹傾倒的案例很多，各分局轄內若有樹倒在路上妨害交通造成用路人危險，應即封鎖道路，並立即與公所聯絡排除，所以各分局巡邏警網均不斷在轄區巡視災情，市警三分局也表示，警網據報到達現場時，死者已送往安南醫院，並未看到死者倒臥現場情況，也不知是否被路樹壓住。

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這起路樹造成的意外命案，是林姓騎士騎車到該處時，剛好路樹倒下壓到造成意外，還是之前路樹就倒在道路，林姓騎士行經該處未注意路況而撞上？發生車禍原因的確實原因，目前由檢警進一步將調查釐清。

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲18歲林姓男騎士在安吉路二段與台江大道三段交叉口行進間，疑遭倒塌路樹刺穿右胸慘死，家屬上午難過泣訴，十分不甘不捨。

台南市政府指出，有關24日深夜11時多，發生在安南區機車騎士疑似因路樹倒塌導致交通事故受傷送醫急救不治一事，接獲報案的市警三分局交通組表示，警方接獲民眾通報趕往現場時，傷者已先由消防局救護車先行送往醫院急救，警方目前也正在釐清事件真正發生的原因，安南區公所葉誌明區長稍早前已會同社會局代表先行前往慰問家屬。至於後續的責任歸屬市府也將儘快釐清。

受白鹿颱風影響，台南市災害應變中心統計，總計回報90件災損案件，其中以路樹43件、廣告招牌13件、道路災情9件、橋樑3件、民生、基礎設施（路燈損壞相關）14件為主。

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關鍵字：白鹿颱風,路樹倒地,騎士,泣訴,慘死

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