賽鴿會長遭綁架勒索1500萬　「耳邊開3槍」家屬付500萬贖回

▲賽鴿利益多（如圖）宜蘭一賽鴿聯合會會長遭綁票，付500萬人贖回。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

賽鴿利益多，宜蘭一名賽鴿聯合會會長，7月11日下午遭綁票，家人付了500萬元贖款，人才平安釋回，警方連日來追查，陸續逮捕呂姓、黃姓等6名嫌犯，並在8月14日逮捕犯罪集團梁姓主嫌，全案依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。

梁姓主嫌為首的犯罪集團，覬覦宜蘭某賽鴿聯合會會長家境富裕，在會長他的車上裝上GPS衛星定位。7月11日下午會長從宜蘭住家，到員山鄉找林姓友人敘舊後，早被綁匪盯上，當他從友人住處走到附近道路旁空地要開車時，5名蒙面綁匪持槍將他押上車。

被綁票的會長在車上被套上頭套，綁匪以涉案要跑路為由，且還用電擊棒凌虐要讓他害怕，綁匪更在宜蘭員山鄉大湖山區繞來繞去時，要他連絡家人交付1500萬元贖金，會長說「我沒錢！」，綁匪就在他耳邊開3槍，經討價後綁匪同意交付500萬元贖金即可。

綁匪為免行蹤曝露，更將租賃的車棄置員山地區，改搭另部贓車。受害家人則是向賽鴿同好求援籌款，最後在當天傍晚，於員山鄉台7線附近一廟宇一手交錢、一手交人。

警方調查，梁姓主嫌於案發後立即潛逃西部縣市藏匿， 同案共犯則逃亡數日後搭機出境，經追蹤趁返國時，於機場遭專案小組逮捕。

但梁嫌與劉姓女友不斷變換躲藏位置，跨越大半個臺灣，期間亦不斷變換車輛，讓警方專案小組之追緝一度陷入膠著，幸在專案小組人員鍥而不捨努力下，發現梁嫌與女支在逃亡月餘後，最後回到羅東一處民宅躲藏。

專案小組派員於週邊出入口埋伏，終於在8月14日下午14時許，趁梁嫌外出時，一舉查獲梁嫌及劉女，警方也擴大追查是否有其他共犯涉入。

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