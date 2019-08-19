蘇花路樹倒塌砸車！　MX5前後擋風玻璃全破車身也受損

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花公路134.3K處18日23時15分許，發生路樹因大雨邊坡土石鬆動而倒塌事故，正巧砸中一輛經過的馬自達MX5，造成前後擋風玻璃應聲全破，車頂及車身多處受損，幸駕駛及車內1名乘客未受傷。警澳警分局獲報後派員協助交管及聯繫南澳工務段派員清除，事故在50分鐘後排除，順利恢復雙向通車。

▲蘇花公路18日深夜路樹砸車，馬自達MX5前後擋風玻璃全破。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇澳分局武塔所所長林昭明、警員劉世駿等2員，18日23時15分許，獲報在蘇花公路134.3K處有路樹倒塌，需要警方協助，林等2人立即馳赴現場，發現路樹倒塌占用雙向車道，阻礙道路通行。為防止事故發生，警方立即擺放反光錐，並聯繫南澳工務段派員清除、警方現場進行管制。

路樹倒塌時，砸中北上胡姓駕駛的馬自達MX5，MX5車頂遭倒塌路樹擊中，車頂及車身多處受損、前後擋風玻璃破碎，幸駕駛及車內1名乘客未受傷。

▲▼蘇花公路134.3K處18日深夜發生路樹砸車意外。（圖／記者游芳男翻攝）

路樹砸車事件後，交通一度中斷，於18日23時55分恢復單線雙向通行，警方先行疏通受阻之南北向車流，並於19日0時15分經南澳工務段清除完畢，道路順利恢復雙向通車。

蘇澳分局提醒民眾，若是發現路樹倒塌或散落物於道路上形成路障，不可掉以輕心，車輛行駛時務必放慢車速，並通報警方或相關單位，避免車輛因閃避造成交通事故。

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