台灣民意基金會民調／柯文哲民眾黨衝擊國民黨支持度　時力被擠壓成第4小黨

▲台灣民意基金會民調出爐。（圖／翻攝自台灣民意基金會）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣民意基金會24日公布最新民調，在政黨支持傾向部分，調查結果顯示，民進黨以30.2%支持度領先國民黨的29.6%、台灣民眾黨8.2%、時代力量6.7%。另外，柯文哲的民眾黨並非如外界預期影響到綠營選情，反而是對國民黨造成衝擊，同時，最近風波不斷的時代力量則被擠壓成為第4小黨。

台灣民意基金會針對台灣人政黨支持傾向做民調，題目設定「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，幾個小黨如時代力量、親民黨，還有最近剛成立的台灣民眾黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟等等。在所有這些政黨中，您個人最支持的是哪一黨？」

根據民調結果，30.2%民眾支持民進黨，29.6%支持國民黨，台灣民眾黨支持度為8.1%、時代力量6.7%、親民黨2.5%，其他小黨皆未能超過百分之二，合計共4%，中性選民 17.8%，1.1%不知道。

調查結果也顯示，民進黨與國民黨支持度目前已並駕齊驅，各獲三成台灣選民支持，新成立的台灣民眾黨獲8.1%的支持，躍居第三，而時代力量以6.7%屈居第四，親民黨以2.5%位居第五。

台灣民意基金會表示，與上月同樣的調查相比，國民黨支持者減少5.6個百分點，民進黨增加3.2個百分點，時代力量減少5個百分點，中性選民減少1.8個百分點。由此可見，台灣民眾黨的出現主要是衝擊國民黨和時代力量，短期內對民進黨沒有影響，反而時代力量最近鬧家變似乎有利於民進黨支持者的小幅增長。

台灣民意基金會民調執行單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區為全國，訪問對象是二十歲以上成年人。抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。訪問日期為108年8月19日至108年8月20日。有效樣本1,085人，抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2.98個百分點。