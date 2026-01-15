北市警局長李西河退休前偵結　張文隨機殺人69頁偵查報告書出爐

記者邱中岳／台北報導

孤狼張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人事件，檢警連日密集召開專案會議，全案趕在北市警局長李西河退休前夕全案偵結，9日將全案資料移送台北地檢署，並由台北地檢署在15日聯合北市警局召開記者會，會後北市警局也接著舉辦歡送會，歡送明（16）日退休的北市警局長李西河，後續局長職務也暫由副局長張淑芳代理。

▲北市警15日針對張文隨機殺人做出偵結，北市警局長李西河記者會後接受同事歡送。（圖／記者黃哲民攝(左)、記者邱中岳翻攝）

警方調查，27歲的張文，原本在台中擔任保全，每個月3.9萬，只當一年就離職，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月時北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，自己則從南西誠品頂樓墜落身亡。

檢警在事後追查張文的金流、移動路徑、犯案工具取得方式等分析，另外也頗析張文犯下震驚全國的隨機殺人動機，主要係追求社會震撼的表達式犯罪手法，才會做出如此令人髮指的行徑。

▲北市警局長李西河退休前一天，檢警在15日針對張文隨機殺人事件作出最後偵查終結報告。（圖／記者黃哲民攝）

張文隨機殺人事件發生後，檢警幾乎每天都召開專案會議，全案在9日偵結，其中包括案件概況、偵查過程、綜合研判等分類項目，針對張文的金流、犯案動線、人際網路、通聯分析以及犯罪工具，進行分析研判。

最後檢警也分析了張文攻擊畫擬定、探勘等相關問題，以及犯罪當天的作案流程進行研判，全案也在9日全面偵結，北市刑大也在將69頁的偵查報告書交給台北地檢署，並由北檢在15日下午統一對外界說明。

正巧，16日就是北市警局長李西河屆齡退休的時間，北市警局相關單位也趕在李局長退休之前，將孤狼張文隨機殺人的全案偵結，並交由台北地檢署後續處分，記者會後北警局也替李西河舉辦歡送會，職務也將由副局長張淑芳代理。