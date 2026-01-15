懶人包／黃國昌訪美回台質疑1.25兆軍購　5大爭執點綠營回應一次看

▲《ETtoday新聞雲》特別整理黃國昌對「1.25 兆元軍購特別條例」的5大質疑，與國防部、綠營回應，供讀者了解。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前快閃美國，與美方官員討論1.25兆軍購案，14日召開記者會強調1.25兆軍購到底要買什麼，民眾黨完全不清楚，「一個正常民主國家，立法院要進行審議前，怎麼可能連裡面的內容都不知道？」黃國昌也提到，1.25兆所納入的5項軍購案加起來大概3500億左右，1.25兆不是全部都是對美軍購，有相當高比例不是。然而黃國昌的說法遭到國防部、綠委，甚至是美國在台協會（AIT）的反駁。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理黃國昌對「1.25 兆元軍購特別條例」的5大爭執點，與國防部、綠營回應，供讀者了解。

爭執點一：資訊透明度與「黑箱」質疑

黃國昌質疑：行政院版條例僅有 2 張紙、7 個條文就想要 1.25兆，國會不能在不知道內容的情況下「空白授權」，主張一個正常的民主國家，立法院在負責任審議前必須清楚內容，並稱此原則美方也充分理解並同意。

國防部與綠營回應

國防部：特別條例是法律架構，通過後才能編列預算明細，且根據台灣的國家機密保護法，以及美方的安援規定，需等待美方政府對外公布後，才可以將個別的購案對外公開。

綠委王定宇：條例通過後才編預算細項，屆時不論公開或機密會議，立委都有權審核或刪除項目，不要編藉口阻擋付委。

▼ 民眾黨訪美團返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）

爭執點二：預算金額與項目落差（3500 億 vs. 1.25 兆）

黃國昌質疑：美國國務院聲明納入的 5 項軍購案金額大概 3500 億元，剩下的有一定比例不涉及對美軍事採購，涉及什麼其他東西老實講他也不知道，擔心成為軍火商掮客眼中的「大肥肉」。

國防部與綠營回應

國防部：1.25兆元中約有 3000 餘億元是在台產製，其餘 9000 億元包含軍購與商購，所謂「軍購只需3000 億」並非事實。

民進黨發言人吳崢：國防部去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台美共同研發與採購裝備，並提出打造「空中重層攔截網」等七大目標。

爭執點三：武器交貨遲延問題

黃國昌質疑：以海馬士系統（HIMARS）為例，過去買 28 套只到貨11套，政府卻要續購82 套，質疑舊的沒到為何又要買新的，影響即時國防戰力。而針對軍購項目遲延交貨問題，此次也得到美方正面回應，「知道問題在哪裡，承諾會盡力改善」。

國防部回應：

採購全新武器就像買「預售屋」，不可能只有三戶人家就去蓋了，一定要到達一定數量後，才會開始做興建的工作，後續當然就蓋到什麼程度，就付到什麼程度。現在也有一個加強稽核的機制，國防部跟美方會先看裝備產製的狀況，如果說預判交期，已經有延遲的狀況，就不會再付錢。

爭執點四：下周秘密會議的性質與動機

民眾黨立法院黨團主任陳智菡：因為黃國昌赴美告知美方賴政府「黑箱」後，民進黨才「嚇到」要來報告，民眾黨將等報告完後再定稿「民眾黨版」條例。

綠委王定宇回應：該秘密會議議程早在上周就已與部長顧立雄溝通擬定，並非受到黃國昌訪美影響，此安排是為了向在野黨釋出善意以求條例付委。

爭執點五：美方態度之解讀

黃國昌：這次到華府去，會見美方人士時已經清楚講，民眾黨會提自己的版本，且針對不同情境要怎麼處理，這次在華府都講得很清楚，「符合台灣的需要，要多少錢清清楚楚，沒有上下其手打模糊仗的空間」。美方官員「充分理解並贊同」台灣國會應先知道內容的民主原則，且同意民眾黨支持強化國防但不能犧牲民主的立場

AIT與綠營回應

AIT：罕見更新回應，明確表示「歡迎」並支持賴總統提出的 1.25 兆元國防特別預算，認為這符合強化台灣嚇阻力的承諾。

綠委：AIT 的聲明是「打臉」黃國昌，強調美方支持這項投資以應對地緣政治挑戰。

▼美國在台協會在去年11月，針對1.25兆國防特別預算表達支持態度。（圖／美國在台協會）