OPPO閃電推「超平價」A6系列　主打超邪惡芋頭色萬元機

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO 15日宣布，推出萬元內5G新機A6系列—包含萬元價位帶內兼備全方位體驗的A6s 5G、六千有找主打高性價比的A6x 5G，以無負擔的價格，帶來結合大螢幕、長續航、領先同級的性能，無論作為長輩孝親機、備用機，都能滿足不同需求。此外，這次也推出「邪惡等級」爆表的芋泥紫顏色，喜歡芋頭的朋友千萬不要錯過。

▼OPPO A6x 5G提供芋泥紫、莓果紫兩種顏色。（圖／OPPO提供）



OPPO將多項過往多見於中高階以上機型的規格導入 A6 系列，包含系列最高80W SUPERVOOCTM超級閃充、7000mAh大電量、IP69防塵防水，並支援水下相機模式等越級規格；全系列並皆配備6.75吋120Hz 1125nits亮彩大螢幕，並以MediaTek Dimensity 6300處理器的效能，搭配直覺介面、多種便捷AI的ColorOS 15，帶來流暢穩定的使用體驗。

OPPO A6s 5G：80W高效快充、IP69防護、影音體驗兼備的萬元價位帶首選

OPPO A6s 5G主打長續航與高效充電體驗，導入高階特有的80W SUPERVOOCTM超級閃充，搭配7000mAh大電量，不僅提供長效續航還能隨時快速回血；且電池強勁耐用，歷經5年仍可維持良好的電池健康度。

機身通過IP69防塵防水，支援濕手操作功能，並加入水下相機模式，不僅使用安心無虞，更為拍攝帶來更多有趣的玩法；另配有5000萬畫素主鏡頭，滿足生活拍攝需求。

效能方面，搭載MediaTek Dimensity 6300處理器，可因應多工需求，搭配流暢的ColorOS 15，使用更穩定高效。螢幕則採用6.75吋120Hz 1125nits亮彩大螢幕，搭配機身的立體聲雙喇叭，影視體驗寬闊且具臨場感，還可開啟內建的300%超級音量模式，彷彿隨身自帶小音箱。

OPPO A6x 5G：入門實用，六千有找性價比之選

OPPO A6x 5G則以六千元內的價位帶，帶來更好入手的選擇；6.75吋120Hz 1125nits亮彩大螢幕提供流暢、清晰視野，MediaTek Dimensity 6300處理器加上內建ColorOS 15軟體帶來流暢使用，搭配6500mAh大電量，除了可整日使用不擔心電量焦慮，透過反向充電功能，還能在外出時化身隨身電源，為耳機、智慧手錶等裝置補電。

在日常生活上，A6x 5G通過IP64防塵防水，支援濕手與手套螢幕觸控，通勤族、機車族即便雨水潑濺螢幕、戴著薄手套也能操作無虞。另搭配5000萬畫素清晰主鏡頭，輕鬆捕捉生活中的豐富細節。在親民價位中提供穩定效能與實用拍攝，是實用性與續航力兼顧的入門5G首選。

OPPO A6s 5G提供奶霜白、可可棕兩種顏色，8GB+256GB售價NT$9,490元、6GB+128GB售價NT$7,990元，2月1日起於各大通路陸續上市；OPPO A6x 5G提供芋泥紫、莓果紫兩種顏色，4GB+128G一種容量，售價NT$5,990元， 1月16日起於各大通路陸續上市；兩款機型將於OPPO體驗店、OPPO網路商店、三大電信商（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信）、官方指定電商平台及經銷門市等官方指定合作通路販售，實際販售時間依各通路到貨為準。