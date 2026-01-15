　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院拍板老農津貼調至1萬元　藍委提通膨嚴重：籲加碼至1.2萬

▲▼國民黨團召開 對等關稅風暴 拒絕犧牲農民 捍衛全民健康 記者會 王育敏 張嘉郡 涂權吉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院院會今（15日）拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，老農津貼將從現行的8110元提升到1萬元。國民黨立委許宇甄指出，遲來的調整，證明行政院終於醒了，但醒得太慢、也做得太少；藍委張嘉郡也說，考量近年物價飆漲，農民生活日益困苦，希望行政院與農業部再思考，支持朝野立委都提出的1萬2千元。

許宇甄指出，早在兩年前她就已經主張要調漲至一萬元，當時行政院置若罔聞，拖了整整兩年才願意跟上。然而，這兩年間物價飛漲、通膨嚴重，老農津貼的漲幅早已被通膨吞噬殆盡，根本不足以應付基本生活。

許宇甄問，既然行政院現在承認津貼不足，為何還要堅持兩年前的舊標準？為何不依據現在的物價水準一次到位？依衛福部公告，114年度最低生活費水準最高已達15,515元，行政院現在給的一萬元，與基本生存需求仍有明顯落差。行政院這種「慢半拍」的決策，不是德政，而是對現實的誤判。

許宇甄質疑，行政單位應該摸著良心算清楚，一萬元除以30天，老農一天只有333元。現在物價上漲，便當動輒破百，333元卻要包辦三餐、水電瓦斯、交通支出，還要應付高齡者的掛號費、慢性病用藥與必要照護，怎麼可能夠用？政府明知最低生活費門檻已在1萬5千元左右，卻只給一萬元，等同把農民長期壓在「結構性貧窮」的邊緣，讓辛苦一輩子的農民在晚年還要為三餐精打細算，這不是照顧，是冷血的算計。

張嘉郡也說，感謝農業部體恤農民的辛苦，但考量近年物價飆漲，農民生活日益困苦，希望行政院與農業部再思考，支持朝野立委都提出的1萬2千元。

張嘉郡表示，老農津貼的核心目的在保障高齡農民的基本生活，但近年來物價飆漲，醫療與長照支出攀升，前年調整至8110元已不敷使用，因此，將老農津貼提高至1萬2千元，這是對抗通膨之下的合理調整，確保老農能維持最基本且有尊嚴的生活水準。

張嘉郡表示，老農長年配合政府政策，支撐臺灣糧食安全與農村發展，但在退休時未能有完善的退休制度，提高老農津貼，維持基本生活，這是落實政府照顧農民的承諾，也是社會的共識。

張嘉郡表示，感謝行政院體恤老農的辛苦，也希望行政院能從整體社會利益與長期農業發展的高度，重新思考並接受朝野立委提出的將老農津貼提升至每月1萬2千元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

蔣萬安真有總統命？命理師曝未來走勢「大象變獅子」：高峰在後頭

陳亭妃初選出線！謝龍介遞「選戰公約」：雖然她說跟我不熟...

1.25兆軍購仍有8000億項目未知　陳智菡：不完全都是美方建議

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

新莊議員初選激戰　吳奕萱拜票「第一站」獲跨派系奧援

林佳龍午宴APEC企業諮詢委員會代表　代表總統頒發續任聘書

沈發惠批藍白惡棍　羅智強：是依照蘇貞昌「彈劾宣言」提彈劾賴清德

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

政院院討論春節醫療量能整備專案　蘇俊賓：擴大全國性輕重症分流

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

【3字頭請別輕易嘗試】妹妹展示3秒穿外套動作超流暢！

政治熱門新聞

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳亭妃初選出線！謝龍介先遞選戰公約

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

萬年總召下台一鞠躬？　柯建銘證實：這一屆做完告老還鄉

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

李西河明退休！　高市警局長林炎田20日接北市警察局長

國民黨新人事曝光　楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣不遠

虧賴瑞隆勝出「被挑來當吉祥物」　白喬茵被嗆

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

解套TPASS危機！擬先審新興預算　國民黨團嗆：政院擺爛在野黨來做

解套TPASS危機！擬先審新興預算　國民黨團嗆：政院擺爛在野黨來做

今年度總預算至今仍卡關，由於恐影響百萬通勤族的TPASS，上週傳出國民黨團欲提案放行TPASS、治水等新興預算。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14日）日表示，這些新興計劃只要行政院提到立法院來，立法院同意就可以動支，但行政院完全沒提，「沒關係！行政院擺爛，在野黨來做」。

賴清德彈劾案公聽會　藍委轟：亂政五部曲形成「超級總統制」

賴清德彈劾案公聽會　藍委轟：亂政五部曲形成「超級總統制」

金銀爆飆！伊朗鎮壓示威、俄烏開戰　Fed轉鴿火上加油

金銀爆飆！伊朗鎮壓示威、俄烏開戰　Fed轉鴿火上加油

美國聯準會正面臨三大隱憂

美國聯準會正面臨三大隱憂

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

關鍵字：

政院老農津貼藍委通膨

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面