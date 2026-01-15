政院拍板老農津貼調至1萬元　藍委提通膨嚴重：籲加碼至1.2萬

▲張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院院會今（15日）拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，老農津貼將從現行的8110元提升到1萬元。國民黨立委許宇甄指出，遲來的調整，證明行政院終於醒了，但醒得太慢、也做得太少；藍委張嘉郡也說，考量近年物價飆漲，農民生活日益困苦，希望行政院與農業部再思考，支持朝野立委都提出的1萬2千元。

許宇甄指出，早在兩年前她就已經主張要調漲至一萬元，當時行政院置若罔聞，拖了整整兩年才願意跟上。然而，這兩年間物價飛漲、通膨嚴重，老農津貼的漲幅早已被通膨吞噬殆盡，根本不足以應付基本生活。

許宇甄問，既然行政院現在承認津貼不足，為何還要堅持兩年前的舊標準？為何不依據現在的物價水準一次到位？依衛福部公告，114年度最低生活費水準最高已達15,515元，行政院現在給的一萬元，與基本生存需求仍有明顯落差。行政院這種「慢半拍」的決策，不是德政，而是對現實的誤判。

許宇甄質疑，行政單位應該摸著良心算清楚，一萬元除以30天，老農一天只有333元。現在物價上漲，便當動輒破百，333元卻要包辦三餐、水電瓦斯、交通支出，還要應付高齡者的掛號費、慢性病用藥與必要照護，怎麼可能夠用？政府明知最低生活費門檻已在1萬5千元左右，卻只給一萬元，等同把農民長期壓在「結構性貧窮」的邊緣，讓辛苦一輩子的農民在晚年還要為三餐精打細算，這不是照顧，是冷血的算計。

張嘉郡也說，感謝農業部體恤農民的辛苦，但考量近年物價飆漲，農民生活日益困苦，希望行政院與農業部再思考，支持朝野立委都提出的1萬2千元。



張嘉郡表示，老農津貼的核心目的在保障高齡農民的基本生活，但近年來物價飆漲，醫療與長照支出攀升，前年調整至8110元已不敷使用，因此，將老農津貼提高至1萬2千元，這是對抗通膨之下的合理調整，確保老農能維持最基本且有尊嚴的生活水準。



張嘉郡表示，老農長年配合政府政策，支撐臺灣糧食安全與農村發展，但在退休時未能有完善的退休制度，提高老農津貼，維持基本生活，這是落實政府照顧農民的承諾，也是社會的共識。



張嘉郡表示，感謝行政院體恤老農的辛苦，也希望行政院能從整體社會利益與長期農業發展的高度，重新思考並接受朝野立委提出的將老農津貼提升至每月1萬2千元。